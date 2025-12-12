Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

В четверг, 11 декабря, стало известно, что Украина атаковала с помощью беспилотников нефтедобывающую платформу «Лукойла» в Каспийском море. Это была первая подобная атака с начала войны. Телеканал CNN в материале на своем сайте проанализировал, как Украина в последние месяцы все больше расширяет кампанию по атаке на российские нефтегазовые объекты — и к каким долгосрочным последствиям это может привести.

Регулярные атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру начались еще в 2024 году, но с августа 2025 года их стало намного больше. За последние четыре месяца были зафиксированы удары как минимум по 77 объектам, что почти вдвое больше, чем за первые семь месяцев 2025 года. В ноябре Украина нанесла как минимум 14 ударов по НПЗ и четыре — по российским экспортным терминалам.

Ключевой частью стратегии Украины теперь являются многократные удары по одним и тем же объектам. Например, Саратовский НПЗ, принадлежащий «Роснефти», с начала августа был атакован как минимум восемь раз, четыре раза — в ноябре.

Как говорится в исследовании аналитической компании Kpler, если раньше эпизодические удары были направлены на причинение сиюминутного ущерба, то сейчас постоянные атаки проводятся, чтобы помешать восстановлению работы НПЗ, нарушенной предыдущими атаками, что каждый раз замедляет темпы ремонта. Беспилотники теперь все чаще атакуют не только непосредственно НПЗ, но и сопутствующую инфраструктуру — например, очистительные системы предприятий.

Старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко, много лет проработавший в российской нефтегазовой отрасли, рассказал CNN, что, например, регулярные пожары на НПЗ также приводят к долгосрочному накопленному ущербу. «Металлы не очень хорошо переносят такое, и никто точно не знает, сколько циклов нагревания огнем и охлаждения этих колонн они смогут выдержать», — сказал он.

Помимо усилившихся атак на НПЗ России, с августа Украина значительно увеличила количество ударов по нефтеэкспортным объектам — атакам подвергались порты в Новороссийске, Туапсе и Усть-Луге, а также нефтепровод «Дружба», по которому российские углеводороды поступают в Венгрию и Словакию. Атаки на «Дружбу» привели к обострению отношений Киева и Будапешта.

В конце ноября дважды за четыре дня были атакованы объекты Каспийского трубопроводного консорциума, который занимается экспортом казахстанской нефти. В МИД Казахстана выразили официальный протест, заявив, что это наносит «ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины». Примерно тогда же у берегов Турции были атакованы два танкера с российской нефтью, из-за чего Анкара вызвала послов России и Украины.

«Вероятно, Украина хочет вселить страх и сделать так, чтобы заход любых нефтяных танкеров в Черное море обходился дорого. Полагаю, этим она не заслужит сочувствия и может понести определенные издержки», — заявил CNN Вакуленко, комментируя эти атаки.

Как считает CNN, усилить интенсивность атак России позволили два внешних фактора. Первый — недовольство президента США Дональда Трампа нежеланием Москвы идти на переговоры, из-за которого после саммита на Аляске Соединенные Штаты активизировали обмен разведывательной информацией с Украиной. Как ранее сообщали источники CNN, внимание при этом было сосредоточено именно на объектах энергетического сектора. Украинский источник заявил телеканалу, что сейчас США «остаются активным партнером» в том, что касается украинских ударов по НПЗ на российской территории.

Второй важный фактор — глобальное падение цен на нефть. По мнению аналитиков, администрация Трампа, которая считает важной задачей снижение розничных цен на бензин в США, вряд ли бы поддерживала атаки Украины на российские энергоносители, если цены на нефть были бы высокими. А сейчас, заявил CNN источник в западной разведке, мировые нефтяные рынки «могут это [атаки] выдержать».

Какими будут долгосрочные последствия атак для экономики России и насколько они могут повлиять на ее способность продолжать войну, пока до конца не ясно. Такие удары, заявил CNN Сергей Вакуленко, — это лишь «один из элементов головоломки» в вопросе давления на Путина с целью установления мира. «Я думаю, что ущерб, который необходимо нанести России [чтобы она была неспособна воевать], вероятно, превышает тот, который Украина сейчас может нанести. Если дело дойдет до крайности, Россия, вероятно, сможет выжить, довольствуясь половиной экспорта нефти и газа», — предположил он.

Сырьевой аналитик инвестиционного банка RBC Capital Markets Хелима Крофт выразила мнение, что главный вопрос заключается в том, сможет ли Украина и ее союзники продолжать совмещать атаки и санкционное давление на нефтегазовую отрасль. В октябре Дональд Трамп, пытаясь принудить Россию к миру, ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти».

«Сочетание атак на инфраструктуру, направленных на экспортные цели, и устойчивость блокирующих санкций потенциально могут заставить Россию сесть за стол переговоров. Но это должно продолжаться долго», — заявила Крофт.

