Украина атаковала два танкера российского «теневого флота» у берегов Турции. Таких атак на таком расстоянии от границ РФ еще не было Еще один танкер подал сигнал бедствия у берегов Сенегала

Последствия атаки на танкеры у берегов Турции Turkish Directorate General for Maritime Affairs / EPA / Scanpix / LETA

Власти России обвинили Украину в «посягательстве на суверенитет» Турции после атак на танкеры с российской нефтью. Инциденты произошли в пятницу, 28 ноября. Танкеры «Кайрос» и «Вират» (они ходят под флагом Гамбии, они включены в санкционные списки ЕС и Великобритании из-за перевозки российской нефти сверх установленного этими странами «потолка»), почти одновременно подверглись атакам морских дронов. В момент атаки «Кайрос» находился в 28 морских милях от побережья Турции, «Вират» — в 38 милях.

На «Кайросе» после атаки возник сильный пожар. Никто из членов экипажа обоих танкеров не пострадал. В субботу утром «Вират» был атакован снова.

Служба безопасности Украины (неофициально) взяла на себя ответственность за инцидент. В субботу, 29 ноября, сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на источники в СБУ написали, что это была спецоперация, проведенная с помощью модернизированных дронов. «Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефть почти на 70 миллионов долларов и помогали Кремлю обходить международные санкции»», — заявил один из источников.

Утром 29 ноября морские беспилотники также атаковали объекты инфраструктуры в порту Новороссийска, принадлежащие Каспийскому трубопроводному консорциуму. Этот консорциум эксплуатирует Каспийский магистральный нефтепровод, через который перекачивается около 80% нефти из Казахстана, идущей на экспорт через Россию.

В результате удара инфраструктура получила критические повреждения, из-за чего операции по погрузке были прекращены. Никто из работников станции не пострадал.

Казахстан выразил официальный протест в связи с произошедшим. В заявлении МИД страны говорится, что атака наносит «ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины», и что больше таких инцидентов быть не должно. В МИД Украины в ответ заявили, что действия Киева не направлены против Казахстана, а их цель — «системно ослабить военно-промышленный потенциал» России.

Турция заявила, что атаки на танкеры создали «серьезную угрозу для судоходства, жизни, имущества и экологической безопасности в регионе».

28 ноября стало известно о еще одном инциденте с танкером, который, предположительно, мог быть связан с перевозкой российской нефти. Этот инцидент произошел у побережья Сенегала: танкер «Мерсин», шедший под флагом Панамы и принадлежащий турецкой компании, подал сигнал бедствия. По одной из неподтвержденных версий, его мог атаковать дрон. 1 декабря компания-оператор судна сообщила, что на нем произошли четыре взрыва. Прямых заявлений о возможной причастности Украины к атаке пока никто не делал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 декабря назвал нападение на турецкие танкеры «вопиющим случаем». «Это посягательство на суверенитет Турецкой республики. Это посягательство на безопасность и собственность владельцев этих судов», — сказал Песков.

Украина и ранее атаковала российские танкеры в Черном море, однако, как пишет «Русская служба Би-би-си», обычно эти атаки происходили в северной части моря, в российских территориальных водах или вблизи них.