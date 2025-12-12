Трамп разрешил Украине атаковать нефтяную инфраструктуру России. Но Киев пошел дальше и атаковал танкеры «теневого флота». Такого не ожидали даже в США

Один из танкеров российского «теневого флота», атакованных Украиной, в болгарском порту, 8 декабря 2025 года Hristo Rusev / Getty Images

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года США изменили свое отношение к украинским ударам по российской нефтяной инфраструктуре. Как пишет The Atlantic, ссылаясь на неназванных высокопоставленных американских и украинских чиновников, США теперь не только не возражают против таких ударов, но в некоторых случаях даже предоставляют Украине разведданные, необходимые для них.

Администрация прежнего президента Джо Байдена старалась ограничить ущерб российской нефтяной отрасли, в особенности экспорту. Она руководствовалась двумя главными опасениями: что это приведет к эскалации конфликта и что сокращение поставок российской нефти на мировой рынок приведет к росту цен.

Трамп изменил подход. Поскольку наполнение российского бюджета критически зависит от экспорта нефти, он решил, что это болевая точка, на которую можно надавить, чтобы принудить Кремль вступить в серьезные переговоры об окончании войны.

Летом и осенью Украина интенсивно атаковала российскую энергетическую инфраструктуру, включая нефтеперерабатывающие заводы, при помощи дальнобойных беспилотников.

В октябре США и Евросоюз синхронно ввели жесткие санкции против российского нефтяного сектора. Примерно тогда же началась разработка нового «мирного плана Трампа». В середине ноября представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали этот план с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а затем и с украинским президентом Владимиром Зеленским. Украинская сторона сочла проект слишком пророссийским.

За этим последовала эскалация со стороны Украины. Начиная с 28 ноября, она признала, что атаковала морскими дронами по меньшей мере три танкера российского «теневого флота» в Черном море. Также сообщалось о нескольких атаках у берегов Западной Африки, но Украина не брала на себя ответственность за них.

Снимая запрет на атаки на нефтяную инфраструктуру, США, по всей видимости, не подразумевали танкеры «теневого флота», поскольку это гражданские суда, формально не имеющие отношения к России.

Как пишет The Atlantic, эскалация на море стала демонстрацией со стороны Украины, что она способна причинить России существенный ущерб. И это было сигнал не только и не столько России, сколько администрации Трампа, которая добивается от Украины уступок для завершения войны, и настаивает, что у Украины «больше нет карт на руках» (так Трамп сказал Зеленскому в феврале).

