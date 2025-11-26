Мирный план. С чего все началось и как все менялось Цепочка событий (это даже не последняя неделя, это больше месяца)

Стив Уиткофф, Марко Рубио и Дэн Дрисколл на переговорах с украинской делегацией в Женеве 23 ноября 2025 года Fabrice Coffrini / AFP / Scanpix / LETA

13 октября

↓

Президент США Дональд Трамп прилетает на Ближний Восток. Там недавно вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и террористами ХАМАС, заключенное при посредничестве США, и только что освобождены израильские заложники. Вместе с Трампом — главные архитекторы соглашения: это его спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента, его бывший советник по ближневосточным делам Джаред Кушнер. Они посещают Израиль, где их чествуют как героев, а затем отправляются на международный саммит в Египет. Там Трамп подписывает с ближневосточными партнерами «Декларацию об устойчивом мире и процветании». Это пока что крупнейший дипломатический успех второго президентского срока Трампа.

14 октября

↓

На борту президентского самолета на обратном пути из Египта в США (перелет занимает около 14 часов) Трамп поручает Уиткоффу и Кушнеру подготовить новый мирный план — теперь для России и Украины.

В тот же день (может, даже прямо с борта самолета) Уиткофф созванивается с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым. Тот поздравляет его с заключением перемирия в секторе Газа. Уиткофф говорит, что теперь надо «решить российско-украинский вопрос». Затем они обсуждают возможный телефонный разговор Трампа с Путиным.

Уиткофф дает Ушакову рекомендации, как именно российскому лидеру надо строить этот разговор: поздравлять Трампа с ближневосточным успехом, выражать уважение его стремлению к миру, не спешить выдвигать территориальные требования — хотя Уиткофф тут же признает, что без территориальных изменений сделка не состоится.

Впоследствии расшифровку этого разговора опубликует агентство Bloomberg. Ушаков не подтвердит и не опровергнет ее подлинность.

Расшифровка этого разговора

16 октября

↓

Путин и Трамп созваниваются. Полная стенограмма разговора не публикуется. Известно, что Путин поздравляет Трампа с успехом переговоров на Ближнем Востоке. Ушаков потом сообщает прессе, что Путин предостерег Трампа от поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк».

После разговора Трамп объявляет, что вскоре намерен встретиться с Путиным в Будапеште.

Из неофициальных источников также известно, что Путин, вопреки рекомендации Уиткоффа, все-таки поднял территориальный вопрос: потребовал полного контроля над Донбассом и согласился в обмен уступить части Запорожской и Херсонской областей.

17 октября

↓

Зеленский прилетает в Вашингтон и встречается с Трампом в Белом доме. Они обсуждают возможность поставок Украине американских дальнобойных ракет «Томагавк». Трамп не хочет, потому что это может осложнить отношения США с Россией. Зеленский заявляет, что Украина готова поставлять США беспилотники. Трамп хвалит украинские беспилотники — вероятно, под влиянием министра армии Дэна Дрисколла, который настаивает, что США должны значительно увеличить закупки дронов и перенять украинский опыт их массового производства.

И Зеленский, и Трамп вновь заявляют, что очень хотят мира — но никаких новых конкретных предложений не озвучивают.

18-19 октября

↓

Россия отправляет США неофициальный документ, в котором излагает свои требования на предполагаемых мирных переговорах. Полное содержание документа не известно, но в нем есть пункты о полном контроле России над Донбассом и запрете на размещение войск НАТО на территории Украины.

20 октября

↓

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров говорят по телефону. Предполагалось, что они договорятся о личной встрече, чтобы подготовить саммит Трампа и Путина в Будапеште. Но после разговора объявлено, что встреча глав внешнеполитических ведомств отменена.

21 октября

↓

Американская сторона настаивает, что переговоры о завершении российско-украинской войны должны начаться с немедленного прекращения огня. Лавров отвергает это условие.

22 октября

↓

Трамп объявляет, что встреча с Путиным отменена.

24-26 октября

↓

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прилетает в Майами, где живут Уиткофф и Кушнер. Три дня они интенсивно обсуждают будущий мирный план.

Дмитриев, очевидно, привозит некий документ — российские требования, оформленные как проект плана. Впоследствии Reuters сообщит, ссылаясь на неназванные источники, что в основу плана администрации Трампа лег документ, представленный российской стороной.

Со временем выяснится, что этот документ — или какая-то его версия — существует уже несколько месяцев, и его видели несколько журналистов. Дмитриев составил его как изложение российской позиции на переговорах с США после того, как Дональд Трамп вернулся на пост президента. Вероятно, этот документ близок или идентичен тому, который неделей ранее Россия отправляла США, планируя встречу Путина и Трампа.

Дмитриев в разговорах с Уиткоффом и Кушнером в Майами настаивает: Украина должна уступить России Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области; отказаться от вступления в НАТО; значительно сократить свои вооруженные силы. По всей видимости, Дмитриев и до, и после этой поездки регулярно общается с Уиткоффом и Кушнером.

29 октября

↓

Дмитриев летит в Эр-Рияд на форум Future Investment Initiative. Он созванивается с Ушаковым. Они обсуждают некую «бумагу» — судя по всему, те самые российские требования. Ушаков сообщает: «Я там все отправил. Завтра будем разговаривать там». Можно предположить, что под «там» подразумевается Путин. Дмитриев говорит, что «они [Уиткофф и Кушнер?] не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней». Ушаков делится опасением, что американцы что-то «переиначат», а потом «скажут, что это с нами согласовано».

Впоследствии расшифровку этого разговора опубликует информагентство Bloomberg. Дмитриев заявит, что это «фейк».

15-16 ноября

↓

В Майами прилетает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Уиткофф и Кушнер представляют ему свой проект мирного плана. Умеров говорит, что он гораздо выгоднее России, чем Украине. Все вместе они дважды созваниваются с президентом Украины Владимиром Зеленским и подробно проговаривают проект. Зеленский говорит, что он требует доработки.

Подробнее о том, как Уиткофф и Кушнер готовили план

18 ноября

↓

В Белом доме принимают наследного принца, премьер-министра и фактического правителя Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана. В ходе мероприятия госсекретарь США Марко Рубио получает копию проекта Уиткоффа и Кушнера.

На приеме присутствует репортер Axios Барак Равид, известный отличными связями в вашингтонских дипломатических кругах. Ему каким-то образом удается ознакомиться с проектом. Вскоре он публикует первое сообщение о существовании нового «плана Трампа».

Дополнительные подробности сообщают еще несколько изданий: Reuters, Financial Times, The Economist. Все ссылаются на неназванные источники в администрации Трампа. Известно, что план предполагает признание за Россией Крыма, Донбасса и тех частей Запорожской и Херсонской областей, которые она успела захватить, значительное сокращение украинской армии и предоставление Украине международных гарантий безопасности.

Та версия плана целиком

19 ноября

↓

В Киев прилетает министр армии США Дэн Дрисколл. Вообще-то его визит должен был быть посвящен военно-техническому сотрудничеству, а точнее — он хочет изучить украинский опыт налаживания массового производства дешевых и эффективных боевых беспилотников. Но незадолго до вылета Трамп неожиданно поручает Дрисколлу представить Зеленскому мирный план.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и представитель МИДа Мария Захарова заявляют, что Россия не получала по официальным каналам никаких мирных предложений, а потому и комментировать утекший план не будет.

Подробнее о нем

20 ноября

↓

Зеленский встречается с Дрисколлом и получает копию мирного плана. Он соглашается над ним поработать.

Украина и США договариваются об «агрессивном дедлайне» для подписания соглашения. Трамп требует согласия Украины ко Дню благодарения — 27 ноября.

В противном случае США грозят Украине, что прекратят обмен разведданными и поставки оружия.

Сначала депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, а затем тот же Axios публикуют текст плана Трампа. В нем 28 пунктов. Это явно черновой документ: он содержит внутренние противоречия (например, говорится, что США будут посредничать между Россией и НАТО — при том что США член НАТО) и странные формулировки (например, вместо «Донецкой области» или «ДНР» написано просто «Донецк»), пункты проработаны неравномерно.

23 ноября

↓

Госсекретарь США Марко Рубио встречается с сенаторами-республиканцами — и заявляет, что обсуждаемый документ — это не «мирный план Трампа». Подлинность утекшего документа при этом никто не ставит под сомнение.

Затем Рубио отправляется в Женеву, где встречается с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. С американской стороны также присутствуют Уиткофф и Дрисколл. Рубио и Ермак заявляют, что «прошлись по некоторым пунктам» мирного плана и «добились хорошего прогресса».

В Женеве также присутствуют делегации Великобритании, Франции и Германии. Они пытаются предложить собственный мирный план, который оставляет за Украиной право стремиться в НАТО, не предусматривает сокращения численности ВСУ и предполагает дальнейшую заморозку российских активов до того, как Украине будет возмещен ущерб от войны. На европейское предложение никто, в общем, не обращает внимания.

Рустем Умеров по итогам женевских переговоров говорит, что Украина и США достигли «общего понимания» по ключевым пунктам мирного плана и теперь Украина «рассчитывает на поддержку европейских партнеров в дальнейших шагах». Умеров также сообщает, что Зеленский в ближайшее время отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с Трампом.

Источники Financial Times сообщают, что план сильно изменился: из 28 пунктов часть сократили, а часть — скорректировали. «РБК-Украина» уточняет, что изменились в частности пункты, касающиеся численности ВСУ (в первоначальном плане речь шла об их сокращении с нынешних 800–850 тысяч человек до 600 тысяч), и контроля над Запорожской АЭС (первоначально предполагалось делить ее выработку поровну между Россией и Украиной).

Делегации не стали обсуждать территориальные вопросы. Их отложили до встречи Зеленского с Трампом.

24-25 ноября

↓

Дрисколл проводит переговоры о мирном соглашении с представителями России и Украины в Абу-Даби. По данным Financial Times, Украину представляет начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Россию, по данным Axios, также представляют «руководители военной разведки» — можно предположить, что это начальник ГРУ Игорь Костюков и замначальника управления информации Генштаба Александр Зорин, которые участвовали в переговорах в Стамбуле.

Российская и украинская делегация встречались в Абу-Даби для прямых переговоров — скорее всего, об обмене пленными: эта тема традиционно находится в ведении военных разведок, и переговоры нередко проходят в ближневосточных странах при посредничестве местных властей. Появление Дрисколла становится для переговорщиков сюрпризом.

Ермак сообщает, что Зеленский надеется встретиться с Трампом как можно скорее — возможно, уже 27 ноября.

Тем временем Ушаков подтверждает: «Нам передали проект, который обсуждается, и он, естественно, будет подвергаться переработке, модификации и с нашей стороны, и наверняка с украинской стороны, и с американской, и с европейской».

Источники разных изданий сообщают, что из плана исключены пункты о сокращении численности ВСУ, о передачи части замороженных российских активов на послевоенное восстановление Украины и об амнистии сторон за действия во время войны.

25 ноября

↓

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет: «Сейчас единственное, что есть субстантивное, это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров». При этом он уточняет, что Россия не получала обновленной версии плана.

Трамп сообщает журналистам, что план сократился с 28 до 22 пунктов, и вновь подчеркивает: утекший документ — это не его мирное предложение, а лишь «концепция». Впрочем, он фактически подтверждает, что на всех переговорах обсуждается именно этот документ.

Bloomberg публикует расшифровки двух телефонных разговоров Юрия Ушакова: с Уиткоффом 14 октября и с Дмитриевым 29-го. Откуда взялись эти записи — неизвестно. Сам Ушаков их подлинность не отрицает.

Еще об этом «сливе»

«Медуза»