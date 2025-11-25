Андрей Ермак: Зеленский хочет встретиться с Трампом «как можно скорее», чтобы завершить работу над мирным планом. Возможно, встреча пройдет 27 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом «как можно скорее», чтобы завершить работу над соглашением об условиях прекращения российско-украинской войны, сообщил Axios глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

По его словам, возможно, встреча пройдет в четверг, 27 ноября. В этот день в США отмечают День благодарения. Согласно более ранним сообщениям западных СМИ, в Белом доме ждали, что Зеленский подпишет мирный план Трампа до Дня благодарения.

Неназванный американский чиновник подтвердил Axios, что США и Украина обсуждали возможную встречу президентов на этой или следующей неделе. Однако, по его словам, точная дата переговоров пока не определена. Трамп, как ожидается, отметит День благодарения в своей резиденции Мар-а-Лаго. Он планирует отправиться туда вечером 25 ноября и пробыть там до 30 ноября.

«Я надеюсь, что визит президента Зеленского состоится как можно скорее, потому что это поможет президенту Трампу продолжить его историческую миссию по прекращению этой войны», — сказал Ермак в интервью Axios по Zoom. Глава офиса президента Украины добавил, что во время встречи Зеленский хочет обсудить с Трампом территориальные вопросы.

Как ранее сообщал Axios, новый мирный план из 28 пунктов подготовили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Соглашение среди прочего предполагало переход всего Донбасса под контроль России, сокращение численности ВСУ и отказ Украины от вступления в НАТО.

После переговоров делегаций США и Украины в Женеве 23 ноября, мирный план сократили до 19 пунктов. Из него исключены требования об ограничении численности ВСУ и амнистии за военные преступления, сообщали СМИ. Андрей Ермак в интервью Axios заявил, что план из 28 пунктов «неприемлем» для Украины, но он «уже в прошлом».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал мирный план Трампа из 28 пунктов единственным «субстантивным» документом, который может стать основой для переговоров о прекращении войны в Украине. Однако он тоже отмечал, что документ уже мог измениться.

