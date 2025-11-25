Последствия воздушной атаки в Киеве. 25 ноября 2025 года Oleksii Filippov / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Что вы думаете по поводу мирного плана, предложенного США? Это поощрение агрессии РФ или возможность закончить почти уже четырехлетнюю войну? Стоит ли Украине согласиться на эти условия, пока ситуация не стала хуже, — или отвергнуть и продолжать войну в надежде добиться более сильных позиций на переговорах в будущем? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Спецпосланник президента США Дэн Дрисколл сегодня проводит переговоры с представителями России в Абу-Даби, на которых обсуждается план Дональда Трампа по прекращению войны. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Дрисколл прилетел в Абу-Даби вчера вечером, по информации CBS News, он уже успел провести одну встречу с представителями России, а сегодня проведет еще один раунд переговоров.

Как отмечает Politico, Дрисколл единственный из высокопоставленных чиновников, кто представляет позицию США. Госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, которые вели переговоры с украинцами в Швейцарии, уже вернулись в Вашингтон. Кто участвует во встрече с российской стороны — неясно. Официально пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтвердить даже сам факт сегодняшних переговоров в Абу-Даби.

На встречу с российской делегацией Дрисколл отправился с обновленной версией мирного плана, которая была доработана с учетом мнения Украины. Как вчера написала Financial Times, а затем и многие другие западные СМИ, в новой версии не 28, а лишь 19 пунктов.

Какие именно пункты были исключены — до конца неясно. ABC News утверждает, что в новой версии не упоминается сокращение численности ВСУ, а также полная амнистия сторон за их действия во время конфликта (ранее в СМИ появлялась версия, что этот пункт первоначально внесли сами украинцы — чтобы избежать проведения аудита западной помощи).

Источники Bloomberg, в свою очередь, утверждают, что в новой версии плана нет пункта об инвестировании 100 миллиардов долларов замороженных российских активов в программы по восстановлению Украины. Ранее против этого пункта выступали представители ЕС. В Евросоюзе сейчас активно обсуждают возможность полной конфискации российских активов для нужд Украины.

Politico пишет, что территориальные вопросы тоже вынесены за рамки плана. Предполагается, что их в ближайшее время лично обсудят Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров сегодня заявил, что визит президента Украины в Вашингтон планируется до конца ноября. Он также сказал, что США и Украина на переговорах в Женеве достигли «общего понимания» по плану урегулирования. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее также отметила, что большинство пунктов удалось согласовать и «осталось лишь несколько разногласий».

Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что США пока официально не ознакомили Россию с новой версией плана. При этом он подчеркнул, что в Москве считают первоначальный план из 28 пунктов «субстантивным проектом», который «может стать очень хорошей основой для переговоров».

Песков отметил, что в Москве «понимают», что в процессе консультаций США и Украины в план вносятся коррективы, но не стал комментировать содержание новой версии, сославшись на то, что Кремль пока еще не получал от американцев никакой информации о внесенных изменениях.

Украина

Российские военные сегодня ночью провели очередную комбинированную атаку на города Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, в ней использовались 464 ударных беспилотника и 22 ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

По утверждению Владимира Зеленского, основными целями атаки стали энергетические объекты и критическая инфраструктура. По его данным, четыре российских дрона нарушили воздушное пространство Молдовы и Румынии.

Наиболее серьезные последствия атаки были в Киеве. В Днепровском и Печерском районе были зафиксированы попадания в многоэтажные жилые дома, приведшие к сильным пожарам, в Святошинском районе сгорело складское здание.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в разных районах города погибли семь человек. Еще 20 получили ранения, из них семеро, в том числе один ребенок, были госпитализированы.

Что еще происходит сегодня Почти 250 украинских дронов атаковали юг России и Крым. В Таганроге трое погибших, в Новороссийске есть раненые

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Дмитрий (Москва). По-моему, все обсуждения мирных планов упускают самое главное. Мотивацию. Зачем нашему вождю прекращение войны сейчас? У него все отлично. Победоносная армия успешно наступает. Ресурсы бесконечны. Экономика в прекрасной форме. Народ поддерживает в едином порыве. НАТО выражает озабоченность и ни черта не делает и, уже очевидно, не будет делать. Никто не может его остановить. Зачем прерывать такие успехи?

Поэтому я думаю, что никакого мира не будет до каких-то радикальных перемен в России. Все мирные планы — это просто шум, чтобы немного заглушить звуки взрывов.

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста семидесятый день. «Самые продуктивные за все время» переговоры в Женеве

