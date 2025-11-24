Война Тысяча триста семидесятый день. «Самые продуктивные за все время» переговоры в Женеве

Встреча делегаций США и Украины в Женеве. В них участвовали госсекретарь США Марко Рубио (третий слева), спецпосланники президента Стив Уиткофф (второй слева) и Дэн Дрисколл (четвертый слева), глава офиса президента Украины Андрей Ермак (четвертый справа), замглавы МИД Украины Сергей Кислица (третий справа). 23 ноября 2025 года. Fabrice Coffrini / AFP / Scanpix / LETA

В Женеве состоялись переговоры США, Украины и европейских стран, посвященные обсуждению мирного плана Дональда Трампа.

Публичные комментарии участников переговоров были позитивными. Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прошедшая встреча стала «самой продуктивной за все время» попыток Трампа прекратить войну. Возглавлявший украинскую делегацию глава офиса президента Андрей Ермак также назвал диалог «очень продуктивным».

Предметно никто из участников встречи достигнутые на ней договоренности не комментировал. По данным источников «РБК-Украина», на переговорах делегациям удалось согласовать большинство пунктов первоначальной версии американского плана и скорректировать «значительную часть» спорных, среди которых будущее Запорожской АЭС и вопрос о численности ВСУ. Суть этих корректировок издание не уточнило.

Территориальные вопросы и будущие отношения Украины и НАТО, пишет «РБК-Украина», делегации решили оставить для обсуждения лично Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Предполагается, что их встреча может состояться на этой или следующей неделе — но официально об этом еще не объявлено.

На переговорах в Женеве был также представлен альтернативный мирный план, подготовленный Великобританией, Францией и Германией — его опубликовали газета The Telegraph и агентство Reuters. Первоначально версии двух изданий значительно отличались, однако впоследствии The Telegraph отредактировала свой материал — и новая версия плана в нем оказалась максимально приближенной к публикации Reuters.

В целом европейские предложения базируются на плане Трампа, но содержат ряд существенных отличий. В частности, переговоры о территориях в нем предлагается вести уже после прекращения огня, взяв за основу текущую линию соприкосновения, а вступление Украины в НАТО не запрещается прямо, а ставится в зависимость от «консенсуса членов альянса, которого нет». Численность ВСУ в этом плане предлагается ограничить не 600, а 800 тысячами человек.

Лидеры стран — участниц переговоров сегодня дали первые комментарии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина находится «в критическом моменте». «Мы очень тесно работаем с Соединенными Штатами, европейскими партнерами и многими другими, определяя шаги, которые могут приблизить завершение российской войны против Украины и принести реальную безопасность всем», — сказал он в эфире национального телемарафона.

Трамп, в свою очередь, заявил, что «что-то хорошее может произойти». «Неужели действительно возможно, что в мирных переговорах между Россией и Украиной достигнут большой прогресс? Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может произойти», — написал президент США в своей соцсети Truth.

В Москве, как и ранее, комментировать ход работы над планом Трампа отказываются. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что Россия по официальным каналам не получала никакой информации от США по итогам переговоров в Женеве. При этом Песков добавил, что Кремль «разумеется, очень внимательно отслеживает сообщения СМИ».

Война глазами читателей «Медузы»

Дмитрий. Пожалуй, сейчас мнение о мирном плане США выскажет достаточно необычный читатель «Медузы». Я мобик, 50 лет, до этого кадровый офицер на пенсии, воюю в ВС РФ с декабря 2022 года. Был в штурмах, тяжело ранен, полгода госпиталей и реабилитации. Сейчас командир подразделения БПЛА на «горячем» участке фронта, на передке.

Я постоянно общаюсь с подчиненными и другими российскими военными. Могу сказать не только за себя: здесь, в окопах, все уже устали от войны и лично любого устроит немедленное прекращение огня по линии фронта. Дальше не буду вдаваться в эту тему. Дам лично свою субъективную оценку плану мирного урегулирования Трампа. Конечно, это не капитуляция. Главный итог войны — Украина сохранилась как независимое государство и самостоятельный субъект международной политики.

Донбасс и так практически занят Россией, и пять тысяч оставшихся квадратных километров разрушенных территорий — это уже ни о чем. Рубиться за них еще год и положить десятки тысяч убитых и покалеченных с обеих сторон — это безумие.

[Численность] ВСУ в 600 тысяч — это очень много, и на такую армию мирного времени еще надо будет найти деньги. Не считаю этот пункт плана унизительным или неадекватным.

Мораторий на вступление в НАТО — ну не велика потеря, честно говоря. Зато членство в ЕС и инвестиции дадут возможность восстановить страну.

Деньги РФ на восстановление — по мне так лучше все 300 миллиардов отдать на совместные проекты для пострадавших людей и территорий. А также на компенсацию жителям ДНР, которые не останутся на передаваемых России территориях. Надо больше думать о людях, о беженцах и тех, кто потерял родных и имущество.

В общем, «план Трампа» не идеален и нуждается в доработке, особенно в части компенсаций населению Украины. Тем более, что замороженных активов России уже не видать, это понятно. Но главное — надо остановить убийство людей. Это самое главное. И повторюсь — это не капитуляция. Украина отвоевала право быть независимым государством. Следующее поле боя — экономика, хватит заниматься людоедством.

