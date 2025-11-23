The Telegraph и Reuters опубликовали европейский мирный план — альтернативу американскому Их тексты различаются, но в обоих есть требование не сокращать численность ВСУ. Публикуем документы полностью
Британская газета The Telegraph опубликовала европейский мирный план, подготовленный в качестве альтернативы американскому. Документ, попавший в распоряжение газеты, состоит из 24 пунктов и сильно отличается от плана, предложенного администрацией США. Одно из ключевых отличий — требование об отсутствии ограничений на численность ВСУ. Кроме того, европейский план не запрещает Украине вступать в НАТО, а окончательное решение предлагает принять после «консенсуса внутри альянса». The Telegraph не уточняет, кем именно был подготовлен план и кто его поддержал.
Текст альтернативного европейского плана также приводит агентство Reuters. Однако он существенно отличается от версии The Telegraph — нумерацией пунктов, их количеством и некоторыми формулировками — и по форме больше напоминает измененный американский план. В заметке Reuters уточняется, что этот план был подготовлен Великобританией, Францией и Германией. «Медуза» приводит оба текста — с незначительными сокращениями.
Европейский план — по версии The Telegraph
- Прекращение войны и принятие мер, гарантирующих, что подобное не повторится, создание постоянной основы для прочного мира и безопасности.
- Обе стороны конфликта обязуются соблюдать полное и безоговорочное прекращение огня в воздухе, на суше и на море.
- Обе стороны незамедлительно вступают в переговоры о техническом обеспечении мониторинга прекращения огня с участием США и европейских стран.
- Вводится международный мониторинг прекращения огня под руководством США и партнеров Украины. Мониторинг будет преимущественно дистанционным с использованием спутников, дронов и других технологических средств, с гибким наземным компонентом для проверки заявленных нарушений.
- Создается механизм, через который стороны могут подавать сообщения о нарушениях прекращения огня, расследовать их и обсуждать корректирующие меры.
- Россия безоговорочно возвращает всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Процесс поддерживается международными партнерами.
- Стороны конфликта обмениваются всеми военнопленными (по принципу «всех на всех»). Россия освобождает всех гражданских задержанных.
- После обеспечения устойчивости прекращения огня стороны конфликта принимают меры по гуманитарной помощи, включая организацию поездок семей через линию соприкосновения.
- Суверенитет Украины уважается и подтверждается. Украина не принуждается к нейтралитету.
- Украина получает надежные и юридически обязывающие гарантии безопасности, в том числе от США (аналогичные пятой статье устава НАТО) для предотвращения будущей агрессии.
- Никаких ограничений для Вооруженных сил Украины и оборонной промышленности, включая международное сотрудничество, не вводится.
- Гарантами выступают временное объединение европейских стран и желающие неевропейские государства. Украина самостоятельно решает вопросы присутствия, вооружений и действий дружественных войск, приглашенных ее правительством, на своей территории.
- Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса внутри альянса.
- Украина становится членом ЕС.
- Украина готова оставаться безъядерным государством в рамках ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия).
- Территориальные вопросы обсуждаются и решаются после полного и безусловного прекращения огня.
- Переговоры по территориям начинаются с текущей линии контроля.
- После согласования территориальных вопросов Россия и Украина обязуются не менять их силой.
- Украина возвращает контроль над Запорожской АЭС (с участием США) и Каховской ГЭС. Будет создан механизм передачи контроля.
- Украина получает свободные проходы по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
- Украина и ее партнеры реализуют экономическое сотрудничество без ограничений.
- Украина полностью восстанавливается и получает финансовую компенсацию, включая использование российских активов, которые остаются замороженными до возмещения Россией ущерба.
- Санкции против России, введенные с 2014 года, могут быть постепенно и частично смягчены после достижения устойчивого мира, с возможностью их восстановления в случае нарушения мирного соглашения (по механизму snapback).
- Отдельно начнутся переговоры по архитектуре европейской безопасности с участием всех стран ОБСЕ.
Европейский план — по версии Reuters
- Суверенитет Украины должен быть подтвержден.
- Между Россией, Украиной и НАТО будет достигнуто полное и всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все неоднозначные моменты последних 30 лет будут устранены.
- Агентство отдельно отмечает, что в альтернативной версии удален третий пункт, в котором в плане США говорилось: «Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше».
- После подписания мирного соглашения начнется диалог между Россией и НАТО для рассмотрения всех вопросов безопасности и создания деэскалационной среды, чтобы обеспечить глобальную безопасность и повысить возможности для связности и будущего экономического взаимодействия.
- Украина получит надежные гарантии безопасности.
- Численность украинской армии в мирное время будет ограничена 800 тысячами военнослужащих.
- Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса членов альянса, которого нет.
- НАТО соглашается не размещать на постоянной основе войска под своим командованием на территории Украины в мирное время.
- Истребители НАТО будут базироваться в Польше.
- Американские гарантии, аналогичные пятой статье устава НАТО.
- Украина имеет право на вступление в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок на время оценки этого вопроса.
- Мощный глобальный пакет по восстановлению Украины, включающий создание фонда развития для инвестиций в высокотехнологичные отрасли, сотрудничество с США в развитии и эксплуатации украинской газовой инфраструктуры, совместные усилия по восстановлению пострадавших территорий (с кем — не уточняется) и специальный финансовый пакет от Всемирного банка.
- Россия будет постепенно реинтегрирована в мировую экономику
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует нанесенный ущерб.
- Создается совместная рабочая группа по безопасности с участием США, Украины, России и европейских стран для продвижения и обеспечения выполнения всех положений соглашения.
- Россия законодательно закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины.
- США и Россия договорятся о продлении договоров по ядерному нераспространению и контролю над вооружениями, включая Fair Start.
- Украина подтверждает, что остается безъядерным государством в рамках ДНЯО.
- Запорожская АЭС будет перезапущена под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемая электроэнергия будет распределяться поровну — 50 на 50 между Россией и Украиной.
- Украина примет правила ЕС о религиозной терпимости и защите языковых меньшинств.
- Украина обязуется не возвращать оккупированные суверенные территории военным путем. Переговоры о территориальных обменах начнутся с линии соприкосновения.
- После достижения договоренностей о будущих территориальных условиях Российская Федерация и Украина обязуются не изменять их силой. Любые гарантии безопасности не будут действовать в случае нарушения этого обязательства.
- Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр в коммерческих целях, и будут достигнуты договоренности о беспрепятственном перемещении зерна через Черное море.
- Будет создан гуманитарный комитет для решения остающихся вопросов по обмену пленных, гражданских задержанных, воссоединению семей и мер по оказанию помощи жертвам конфликта.
- После подписания мирного соглашения Украина как можно скорее проведет выборы.
- Будут предусмотрены меры по оказанию помощи жертвам конфликта.
- Это соглашение будет иметь юридическую силу. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира под председательством Дональда Трампа. За нарушения будут предусмотрены санкции.
- После одобрения меморандума всеми сторонами прекращение огня вступит в силу немедленно — после отвода сторон на согласованные позиции для начала реализации соглашения. Порядок прекращения огня, включая мониторинг, будет согласован сторонами под наблюдением США.