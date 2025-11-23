Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, ноябрь 2025 года Michael Kappeler / dpa / Scanpix / LETA

Британская газета The Telegraph опубликовала европейский мирный план, подготовленный в качестве альтернативы американскому. Документ, попавший в распоряжение газеты, состоит из 24 пунктов и сильно отличается от плана, предложенного администрацией США. Одно из ключевых отличий — требование об отсутствии ограничений на численность ВСУ. Кроме того, европейский план не запрещает Украине вступать в НАТО, а окончательное решение предлагает принять после «консенсуса внутри альянса». The Telegraph не уточняет, кем именно был подготовлен план и кто его поддержал.

Текст альтернативного европейского плана также приводит агентство Reuters. Однако он существенно отличается от версии The Telegraph — нумерацией пунктов, их количеством и некоторыми формулировками — и по форме больше напоминает измененный американский план. В заметке Reuters уточняется, что этот план был подготовлен Великобританией, Францией и Германией. «Медуза» приводит оба текста — с незначительными сокращениями.

Европейский план — по версии The Telegraph

Прекращение войны и принятие мер, гарантирующих, что подобное не повторится, создание постоянной основы для прочного мира и безопасности. Обе стороны конфликта обязуются соблюдать полное и безоговорочное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Обе стороны незамедлительно вступают в переговоры о техническом обеспечении мониторинга прекращения огня с участием США и европейских стран. Вводится международный мониторинг прекращения огня под руководством США и партнеров Украины. Мониторинг будет преимущественно дистанционным с использованием спутников, дронов и других технологических средств, с гибким наземным компонентом для проверки заявленных нарушений. Создается механизм, через который стороны могут подавать сообщения о нарушениях прекращения огня, расследовать их и обсуждать корректирующие меры. Россия безоговорочно возвращает всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Процесс поддерживается международными партнерами. Стороны конфликта обмениваются всеми военнопленными (по принципу «всех на всех»). Россия освобождает всех гражданских задержанных. После обеспечения устойчивости прекращения огня стороны конфликта принимают меры по гуманитарной помощи, включая организацию поездок семей через линию соприкосновения. Суверенитет Украины уважается и подтверждается. Украина не принуждается к нейтралитету. Украина получает надежные и юридически обязывающие гарантии безопасности, в том числе от США (аналогичные пятой статье устава НАТО) для предотвращения будущей агрессии. Никаких ограничений для Вооруженных сил Украины и оборонной промышленности, включая международное сотрудничество, не вводится. Гарантами выступают временное объединение европейских стран и желающие неевропейские государства. Украина самостоятельно решает вопросы присутствия, вооружений и действий дружественных войск, приглашенных ее правительством, на своей территории. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса внутри альянса. Украина становится членом ЕС. Украина готова оставаться безъядерным государством в рамках ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия). Территориальные вопросы обсуждаются и решаются после полного и безусловного прекращения огня. Переговоры по территориям начинаются с текущей линии контроля. После согласования территориальных вопросов Россия и Украина обязуются не менять их силой. Украина возвращает контроль над Запорожской АЭС (с участием США) и Каховской ГЭС. Будет создан механизм передачи контроля. Украина получает свободные проходы по Днепру и контроль над Кинбурнской косой. Украина и ее партнеры реализуют экономическое сотрудничество без ограничений. Украина полностью восстанавливается и получает финансовую компенсацию, включая использование российских активов, которые остаются замороженными до возмещения Россией ущерба. Санкции против России, введенные с 2014 года, могут быть постепенно и частично смягчены после достижения устойчивого мира, с возможностью их восстановления в случае нарушения мирного соглашения (по механизму ). Отдельно начнутся переговоры по архитектуре европейской безопасности с участием всех стран ОБСЕ.

Европейский план — по версии Reuters

Суверенитет Украины должен быть подтвержден. Между Россией, Украиной и НАТО будет достигнуто полное и всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все неоднозначные моменты последних 30 лет будут устранены. Агентство отдельно отмечает, что в альтернативной версии удален третий пункт, в котором в плане США говорилось: «Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше». После подписания мирного соглашения начнется диалог между Россией и НАТО для рассмотрения всех вопросов безопасности и создания деэскалационной среды, чтобы обеспечить глобальную безопасность и повысить возможности для связности и будущего экономического взаимодействия. Украина получит надежные гарантии безопасности. Численность украинской армии в мирное время будет ограничена 800 тысячами военнослужащих. Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса членов альянса, которого нет. НАТО соглашается не размещать на постоянной основе войска под своим командованием на территории Украины в мирное время. Истребители НАТО будут базироваться в Польше. Американские , аналогичные пятой статье устава НАТО. Украина имеет право на вступление в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок на время оценки этого вопроса. Мощный глобальный пакет по восстановлению Украины, включающий создание фонда развития для инвестиций в высокотехнологичные отрасли, сотрудничество с США в развитии и эксплуатации украинской газовой инфраструктуры, совместные усилия по восстановлению пострадавших территорий (с кем — не уточняется) и специальный финансовый пакет от Всемирного банка. Россия будет постепенно в мировую экономику Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует нанесенный ущерб. Создается совместная рабочая группа по безопасности с участием США, Украины, России и европейских стран для продвижения и обеспечения выполнения всех положений соглашения. Россия законодательно закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины. США и Россия договорятся о продлении договоров по ядерному нераспространению и контролю над вооружениями, включая Fair Start. Украина подтверждает, что остается безъядерным государством в рамках ДНЯО. Запорожская АЭС будет перезапущена под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемая электроэнергия будет распределяться поровну — 50 на 50 между Россией и Украиной. Украина примет правила ЕС о религиозной терпимости и защите языковых меньшинств. Украина обязуется не возвращать оккупированные суверенные территории военным путем. Переговоры о территориальных обменах начнутся с линии соприкосновения. После достижения договоренностей о будущих территориальных условиях Российская Федерация и Украина обязуются не изменять их силой. Любые гарантии безопасности не будут действовать в случае нарушения этого обязательства. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр в коммерческих целях, и будут достигнуты договоренности о беспрепятственном перемещении зерна через Черное море. Будет создан гуманитарный комитет для решения остающихся вопросов по обмену пленных, гражданских задержанных, воссоединению семей и мер по оказанию помощи жертвам конфликта. После подписания мирного соглашения Украина как можно скорее проведет выборы. Будут предусмотрены меры по оказанию помощи жертвам конфликта. Это соглашение будет иметь юридическую силу. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира под председательством Дональда Трампа. За нарушения будут предусмотрены санкции. После одобрения меморандума всеми сторонами прекращение огня вступит в силу немедленно — после отвода сторон на согласованные позиции для начала реализации соглашения. Порядок прекращения огня, включая мониторинг, будет согласован сторонами под наблюдением США.

Опубликован мирный план Трампа. Вот его полный текст США рассчитывают, что Украина подпишет его в течение недели

