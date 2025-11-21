Опубликован мирный план Трампа. Вот его полный текст США рассчитывают, что Украина подпишет его в течение недели

Aaron Schwartz / EPA / Scanpix / LETA

Axios опубликовал план администрации Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Издание называет документ черновиком, его подлинность подтвердили украинский и американский чиновники. Незадолго до этого план Трампа (на украинском языке) опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Документ, как и сообщалось ранее, состоит из 28 пунктов.

По информации Financial Times, администрация Трампа оказывает сильное давление на власти Украины, рассчитывая, что Киев согласится одобрить мирный план в ближайшие несколько дней. Как рассказали изданию украинские чиновники, в Белом доме ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет соглашение до Дня благодарения, который будет отмечаться в США 27 ноября. По словам собеседников FT, сроки, о которых говорят в США, вряд ли будут соблюдены.

20 ноября Зеленский встретился с делегацией высокопоставленных американских военных под руководством министра армии США Дэна Дрисколла. На встрече Вашингтон официально представил президенту Украины свой мирный план. Позже Зеленский в вечернем обращении заявил, что Украине нужен «достойный мир». «Я обозначил то, что для нас является принципиальным. И мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями — чтобы воплотить их в жизнь. Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу — Украина, США и наши друзья и партнеры в Европе и мире», — заявил Зеленский. Заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на заседании Совета Безопасности ООН 20 ноября, говоря о мирном плане, предложенном США, заявила, что у ее страны есть «красные линии», которые «являются четкими и незыблемыми»

План Трампа. Коротко

Крым, Луганск и Донецк (в плане названы именно города, но, скорее всего, речь про Луганскую и Донецкую области, — прим. «Медузы») будут признаны де-факто российскими, в том числе со стороны США. Херсонская и Запорожская области будут поделены по текущей линии фронта. Россия отказывается от других захваченных территорий, которые она контролирует за пределами четырех украинских регионов и Крыма. Украина выводит войска из той части Донецкой области, которую сейчас контролирует, эта зона будет буферной и считаться российской.

Численность ВСУ будет ограничена до 600 тысяч человек (с нынешних 800–850 тысяч).

Украина закрепляет в Конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО обязуется не принимать Украину в альянс в будущем. Украина будет иметь право присоединиться к Евросоюзу.

НАТО не будет размещать войска на территории Украины, истребители альянса будут размещены в Польше. Россия обязуется не нападать на Европу и Украину, а НАТО — не расширяться.

100 миллиардов долларов замороженных российских активов будут вложены в восстановление Украины, 50% прибыли получат США. Европа добавит еще 100 миллиардов долларов. Остальная часть замороженных российских активов будет инвестирована в американо-российский инвестиционный фонд и пойдет на совместные проекты.

Санкции с России будут постепенно сняты, ей предложат вернуться в «Большую восьмерку» (G8).

Через 100 дней после подписания соглашения в Украине пройдут выборы.

Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия во время войны.

Как только все стороны согласятся с настоящим документом, прекращение огня вступит в силу немедленно.

По информации The Wall Street Journal, украинские власти потребовали изменить один из ключевых пунктов мирного плана. Речь идет о пункте, в котором говорилось о проведении аудита международной помощи, полученной во время войны. Американский чиновник в разговоре с издание отметил, что такая проверка должна была выявить возможные случаи коррупции. Однако Украина настояла на формулировке о «полной амнистии за действия во время войны», заявил источник издания.

План Трампа. Полностью

1. Суверенитет Украины будет подтвержден.

2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все противоречия последних 30 лет будут считаться решенными.

3. Ожидается, что Россия не будет вторгаться на территорию соседних стран, а НАТО не будет расширяться дальше.

4. Между Россией и НАТО при посредничестве США будет проведен диалог, чтобы решить все вопросы безопасности и создать условия для деэскалации в целях обеспечения глобальной безопасности и расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.

5. Украина получит надежные гарантии безопасности.

6. Численность ВСУ будет ограничена .

7. Украина соглашается закрепить в своей Конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО соглашается включить в свой устав пункт о том, что Украина не будет принята [в альянс] в будущем.

8. НАТО соглашается не размещать свои войска на территории Украины.

9. Европейские истребители будут размещены в Польше.

10. Гарантии США:

США получат возмещение за предоставленные гарантии;

если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии;

если Россия вторгнется в Украину, то, кроме решительного скоординированного военного ответа, все глобальные санкции будут восстановлены, признание новых территорий и все другие преимущества этой сделки будут аннулированы;

если Украина беспричинно выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантии безопасности признаются недействительными.

11. Украина имеет право на вступление в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ к европейскому рынку на время, пока этот вопрос будет рассматриваться.

12. Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины, включающий, но не ограничивающийся этим:

создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект;

сотрудничество США с Украиной в целях совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации украинской газовой инфраструктуры, включая трубопроводы и хранилища;

совместные усилия по восстановлению пострадавших от войны районов с целью реконструкции и модернизации городов и жилых районов;

развитие инфраструктуры;

добычу полезных ископаемых и природных ресурсов;

разработку Всемирным банком специального пакета финансирования для ускорения этих усилий.

13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке;

США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редких металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей;

Россию пригласят обратно в «Большую восьмерку» (G8).

14. Замороженные средства будут использованы следующим образом:

100 миллиардов долларов замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США меры по восстановлению и инвестированию в Украину;

США получат 50% прибыли от этой операции;

Европа добавит 100 миллиардов долларов, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные средства в Европе будут разморожены;

остальные замороженные российские активы будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в отдельных отраслях;

этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать мощный стимул не возвращаться к конфликту;

15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения выполнения всех положений этого соглашения.

16. Россия закрепит в своем законодательстве политику ненападения на Европу и Украину.

17. США и Россия договорятся продлить действие договоров о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним, включая Договор СНВ-1.

18. Украина соглашается оставаться безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

19. Запорожская АЭС будет запущена под наблюдением МАГАТЭ, а производимая электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной — 50 на 50.

20. Обе страны обязуются реализовать образовательные программы в школах и обществе, направленные на содействие взаимопониманию, толерантности к различным культурам и преодоление расизма и предубеждений:

Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языковых меньшинств;

обе страны договорятся об отмене всех дискриминационных мер и гарантировании прав украинских и российских СМИ и систем образования;

вся нацистская идеология и связанная с ней деятельность должны быть отвергнуты и запрещены;

21. Территории:

Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе и Соединенными Штатами;

Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что означает де-факто признание по линии соприкосновения;

Россия отказывается от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов;

Украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, она будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону;

22. После согласования будущих территориальных договоренностей, как Российская Федерация, так и Украина обязуются не изменять эти договоренности силой. В случае нарушения этого обязательства никакие гарантии безопасности применяться не будут.

23. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр для коммерческой деятельности, и будут достигнуты договоренности о свободной транспортировке зерна через Черное море.

24. Будет создан гуманитарный комитет для решения неурегулированных вопросов:

все пленные и тела погибших будут обменяны по принципу «всех на всех»;

все гражданские заложники и пленные будут возвращены, включая детей;

будет реализована программа воссоединения семей;

будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

25. Через 100 дней в Украине пройдут выборы.

26. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия во время войны и обязуются не предъявлять никаких претензий и не рассматривать жалобы в будущем.

27. Настоящее соглашение будет иметь обязательную юридическую силу. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира, возглавляемым президентом Дональдом Трампом. За нарушения будут введены санкции.

28. Как только все стороны согласятся с настоящим документом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отойдут в согласованные позиции, чтобы начать выполнение соглашения.

Гарантии безопасности

Мирный план Трампа включает гарантии безопасности для Украины по образцу пятой статьи устава НАТО, которая подразумевает, что нападение на одну из стран альянса рассматривается как нападение на всех. Гарантии обязывают США и европейских союзников рассматривать нападение на Украину как нападение на все «трансатлантическое сообщество», сообщает Axios.

В нем говорится, что любое «значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение» России на Украину «должно рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества», а США и их союзники будут реагировать соответствующим образом, в том числе с использованием военной силы.

Гарантии безопасности будет действовать в течение 10 лет и могут быть продлены по взаимному согласию. По словам американского чиновника, администрация Трампа рассматривает предложенные гарантии безопасности как «большую победу» для Зеленского и для долгосрочной безопасности Украины.

Читайте также

У Трампа новый план — как помирить Украину с Россией Война идет почти четыре года. Рассказываем коротко, кто и чего требовал за это время — начиная с ультиматума Путина в 2021 году (это было как раз перед вторжением)

Читайте также

У Трампа новый план — как помирить Украину с Россией Война идет почти четыре года. Рассказываем коротко, кто и чего требовал за это время — начиная с ультиматума Путина в 2021 году (это было как раз перед вторжением)