Администрация президента США Дональда Трампа разработала новый план завершения полномасштабной российско-украинской войны. Переговоры о том, как ее прекратить, продолжаются с самого ее начала — но с очень большими перерывами. Рассказываем коротко, с чего они начались и к чему пришли теперь.

Ультиматум Путина — 2021

Когда: декабрь 2021 года

Что происходит: Россия стягивает войска к границе с Украиной; американская разведка публично предупреждает, что готовится полномасштабное вторжение; США угрожают России «решительными экономическими и иными мерами».

Позиции сторон: 17 декабря 2021 года министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности. Россия, среди прочего, потребовала:

остановить расширение НАТО, в особенности, не принимать в альянс Украину;

не размещать дополнительные войска и вооружения НАТО в странах Восточной Европы, которые вошли в альянс после распада СССР;

не продолжать военное сотрудничество США с постсоветскими странами и не размещать американские военные базы на их территории.

Результат: США и НАТО заявили, что предложения России — это фактически ультиматум, неприемлемый ни по форме, ни по содержанию: он подразумевает ограничение свободы международных соглашений и суверенитета других стран, в том числе Украины.

Стамбул — 2022

Когда: март—апрель 2022 года

Что происходит: Россия 24 февраля напала на Украину, но не смогла оккупировать ее. Хотя многие предполагали, что это произойдет за несколько дней. Запад вводит против России масштабные санкции.

Позиции сторон: 15 апреля согласован проект договора, который предусматривал:

прекращение огня;

«постоянный нейтралитет» Украины, то есть ее отказ от вступления в какие-либо военные блоки — то есть в НАТО;

радикальное сокращение численности ВСУ;

гарантии безопасности Украины со стороны постоянных членов Совета безопасности ООН (это Россия, США, Китай, Франция и Великобритания);

признание русского языка официальным в Украине.

Украина предлагала отказаться от попыток силового решения вопроса о статусе Крыма и дать 10–15 лет на дипломатическое решение этого вопроса.

Результат: В самом начале переговоров Россия в качестве «жеста доброй воли» отвела войска от Киева и Чернигова. Договор не подписан. Украинская сторона считала, что проект соглашения — лишь уловка со стороны России, ее попытка взять передышку перед новым нападением. Против соглашения выступили европейские союзники Украины, прежде всего, Великобритания (в лице премьера Бориса Джонсона): они считали, что такой договор будет фактически капитуляцией Украины, хотя она не была побеждена на поле боя. Кроме того, в разгар переговоров стало известно о массовых убийствах в Буче — это сильно повлияло на Зеленского и его соратников (об этом свидетельствует биограф украинского президента Саймон Шустер) и изменило эмоциональный фон переговоров.

Подробнее об этих переговорах

Путин предложил Украине возобновить переговоры в Турции, прерванные в 2022 году. Что тогда обсуждалось? И с каким результатом?

«Украинская формула мира» — 2022

Когда: сентябрь 2022 года

Что происходит: ВСУ ведут успешное контрнаступление в Харьковской области; страны «Большой семерки» (G7) договорились о введении потолка цен на российскую нефть; в России объявлена «частичная мобилизация».

Позиции сторон: Президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН огласил требования Украины. Помимо прекращения огня, освобождения всех пленных и возвращения всех депортированных людей, «украинская формула мира» включала два ключевых пункта:

восстановление границ Украины до 2014 года — то есть возвращение ей Крыма);

наказание России за агрессию.

Последнее подразумевало, во-первых, изъятие российских активов с тем, чтобы потратить их на послевоенную реконструкцию Украины, а во-вторых, создание специального международного трибунала по российским преступлениям в Украине.

Результат: «Украинская формула мира» — это фактически «максималистские требования» Украины. Через несколько дней Россия объявила об аннексии Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины — хотя ни одну из них российские войска полностью не захватили.

Эр-Рияд — 2025

Когда: март 2025 года

Что происходит: Президентом США стал Дональд Трамп; он обещает закончить российско-украинскую войну за 24 часа; ссорится, но потом мирится с Зеленским и добивается соглашения о приоритетном доступе США к украинским полезным ископаемым.

Позиции сторон: Прямых переговоров нет. США берут на себя функцию посредника: американская делегация встречается с российской и украинской по отдельности. Американцы пытаются добиться прекращения ударов по энергетическим объектам и перемирия на Черном море — и подготовить почву для будущих прямых переговоров.

Результат: Объявлено о прекращении боевых действий на Черном море. Обе стороны выразили готовность к временному прекращению огня — но война продолжилась. Европа фактически исключена из процесса: Трамп, в отличие от лидеров Германии, Франции и Великобритании, видит себя не союзником Украины, а нейтральной третьей стороной, и демонстрирует готовность всерьез обсуждать требования России, в том числе ее территориальные претензии.

Стамбул — 2025

Когда: май—июнь 2025 года

Что происходит: США — снова посредник. Трамп добивается, чтобы приехали Путин и Зеленский. Зеленский приезжает, Путин нет.

Позиции сторон: Россия требует:

международного признания аннексии украинских территорий;

нейтралитета Украины;

сокращения ВСУ;

закрепления официального статуса русского языка в Украине;

снятия западных санкций против России;

отказа от требований возмещения ущерба от войны.

Украина требует:

международных гарантий безопасности;

признания своего права вступить в НАТО;

возвращения всех аннексированных территорий.

По сути, стороны обмениваются «максималистскими требованиями». Украина настаивает на встрече Зеленского с Путиным.

Результат: Стороны договариваются об обмене пленными и телами погибших. Война продолжается.

Подробнее об этих переговорах

«Мы готовы воевать вечно, а вы?» Украина и Россия поговорили напрямую впервые за три года. Вот как это было

Трамп — 2025

Когда: ноябрь 2025 года

Что происходит: На фронте Россия медленно, но неуклонно идет к тому, чтобы взять под контроль всю территорию Донбасса. В Украине — коррупционный скандал, грозящий политическим кризисом.

Позиции сторон: Новый план Трампа включает пункты «максималистских требований» России:

международное признание аннексии украинских территорий;

невступление Украины в НАТО как минимум в течение десяти лет;

сокращение ВСУ;

официальный статус русского языка в Украине.

Украине же обещаны лишь гарантии безопасности.

Результаты: План пока даже официально не опубликован, поэтому говорить о каких-либо результатах рано. Как его восприняли в Украине, России и на Западе — рассказываем здесь.

Читайте также

Киеву предложили сдать Донбасс и сократить армию вдвое в обмен на гарантии безопасности для Украины и Европы Что известно о новом мирном плане США

