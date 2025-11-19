Киеву предложили сдать Донбасс и сократить армию вдвое в обмен на гарантии безопасности для Украины и Европы Что известно о новом мирном плане США

Вид на пострадавший от обстрелов и боев Покровск — город в Донецкой области Украины, который войска РФ пытаются захватить уже несколько месяцев. 7 октября 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Новый план администрации президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны предусматривает сдачу России территорий Донецкой области, признание США Крыма и Донбасса российскими и заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. О деталях соглашения, которое разработал Вашингтон, сообщили Axios, Reuters, Financial Times и The Economist, ссылаясь на источники. Собеседники изданий отметили, что новый план «содержит максималистские требования Кремля», а Украина и ее сторонники могут посчитать его «огромной уступкой России». Рассказываем, что об этом известно.

Всего новый мирный план администрации США, пишет Axios, содержит 28 пунктов. Украине предлагается вывести войска с территории Донецкой области и фактически сдать Донбасс России. При этом территории Донецкой и Луганской областей станут демилитаризованной зоной — РФ также не сможет размещать там свою армию.

Согласно плану США, линию фронта в Запорожской и Херсонской областях, которые РФ аннексировала, но не захватила полностью, заморозят. В перспективе Россия по итогам переговоров вернет Украине часть этих территорий — какую именно, неясно.

План предполагает, что США и другие страны (какие именно, не уточняется, вероятно, речь идет о европейских союзниках Киева) официально признают Донбасс и Крым российскими, но не будут принуждать к этому Украину.

План также включает требование сократить численность ВСУ — по данным Financial Times, в два раза, по данным The Economist, в два с половиной — и ограничить использование Киевом дальнобойного оружия, способное наносить удары вглубь России. По версии источников FT, план обязывает Украину признать русский язык официальным государственным языком в стране и предоставить официальный статус Русской православной церкви. Кроме того, план предусматривает, что в Украине будет запрещено размещать иностранные войска.

В обмен на эти уступки США, согласно публикации Axios, обещают предоставить гарантии безопасности Украине на случай новой военной агрессии России. Какими они будут, неизвестно.

Западные издания отмечают, что новый план США во многом совпадает с требованиями, которые Россия уже выдвигала для прекращения войны. Например, похожий ультиматум содержал российский меморандум, переданный Украине в ходе переговоров в Стамбуле в июне.

Что это за меморандум

Опубликован полный текст меморандума России «по урегулированию украинского кризиса» Это все тот же ультиматум: должна быть признана аннексия пяти регионов, Украина не войдет в НАТО, численность ее армии надо ограничить

В разработке плана участвовали действующие и бывшие российские и американские чиновники, а также представители Катара и Турции. По данным Axios, со стороны США план продвигает спецпосланник президента Стив Уиткофф. В свою очередь лидер Украины Владимир Зеленский отправил на встречу по соглашению секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. Обсуждение состоялось на прошлых выходных, 15-16 ноября. Как утверждается, в план включили многие комментарии Умерова. Перед встречей, еще в октябре, Уиткофф, как сообщалось ранее, обсуждал план с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым.

Украина не согласна с планом, пишут западные медиа. В частности, из-за этого не состоялась встреча Уиткоффа, Зеленского и главы МИД Турции Хакана Фидана в Анкаре, где должна была обсуждаться инициатива США. Американский чиновник заявил Axios, что лидер Украины привез на переговоры другой план мирного соглашения, который Киев разработал вместе с европейскими союзниками и «который Россия никогда не примет». Источник издания из Украины утверждает, что встреча была отложена, поскольку Зеленский попросил обсудить план в более широком формате, включая европейские страны. Также есть версия, что переговоры сорвались из-за коррупционного скандала вокруг украинского «Энергоатома».

Вашингтон добивается того, чтобы Киев согласился с основными положениями плана, говорят источники Reuters. В Белом доме считают, что Украина, скорее всего, и так потеряет территорию Донбасса в случае продолжения войны, «поэтому в интересах Украины заключить соглашение сейчас», заявил один из американских чиновников Axios.

После возвращения Трампа на пост президента это уже четвертая попытка США определить возможные условия для завершения российско-украинской войны, отмечает «Агентство». Накануне высокопоставленный представитель Белого дома говорил Politico, что рамочное соглашение о прекращении войны может быть согласовано всеми сторонами к концу ноября — а, возможно, «уже на этой неделе».

Источник The Bell со связями в Кремле сказал, что предложения США — «не план, а смесь реальных пунктов с благими намерениями», отметив, что часть пунктов абсолютно неприемлема для Украины. Но само появление плана он назвал движением вперед, хотя до мира еще далеко.

В свою очередь в Европе относятся к происходящему со скепсисом и считают, что Россия снова пытается «играть» с США и Уиткоффом, организовав новые «переговоры» по Украине, отмечает корреспондент Bloomberg Алекс Уикхэм.

«Европа не участвует в этих переговорах. Неясно, кто с американской стороны их поддерживает. Похоже, это очередная идея Уиткоффа — Дмитриева, которая уступает российским требованиям», — пишет журналист. По его словам, европейские чиновники считают, что, показывая США свою заинтересованность в переговорах, Россия пытается избежать санкций.

Какого экономического давления хочет избежать Россия

В российской «нефтянке» копятся проблемы из-за санкций Трампа: цены падают, Китай и Индия боятся гнева США, а «Лукойл» попал под угрозу поглощения «Роснефтью» Главное об эффекте американских ограничений

В Кремле на фоне сообщений о деталях мирного плана в очередной раз заявили, что Россия готова к продолжению переговоров в Стамбуле. «Москва открыта к переговорам. Там пауза, которая возникла, она возникла, собственно, из-за нежелания киевского режима продолжать этот диалог», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Зеленский, который находится с визитом в Турции, поблагодарил президента страны Реджепа Эрдогана за посредничество и обсуждение «реального пути к надежному и достойному окончанию войны».

«Мы в Украине с начала этого года поддерживаем все решительные шаги и лидерство президента Трампа, каждое сильное и справедливое предложение, чтобы закончить эту войну. И только президент Трамп и США обладают достаточной силой, чтобы война наконец закончилась, — добавил украинский лидер. — Президент Эрдоган сегодня предложил форматы разговора, которые я поддержал, и для нас важно, что Турция готова предоставить необходимую площадку. Мы готовы работать и в любых других содержательных форматах, которые могут дать результат».

как готовился это план

Россия и США тайно работают над новым планом прекращения войны в Украине, пишет Axios По словам спецпредставителя России Кирилла Дмитриева, в этот раз «российская позиция действительно услышана»

