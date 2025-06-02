Опубликован полный текст меморандума России «по урегулированию украинского кризиса» Это все тот же ультиматум: должна быть признана аннексия пяти регионов, Украина не войдет в НАТО, численность ее армии надо ограничить

Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский выступает перед прессой после переговоров с Украиной. Дворец Чираган, Стамбул, 2 июня 2025 года Кирилл Зыков / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Российские государственные агентства РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс» опубликовали полный текст меморандума России с условиями завершения войны с Украиной. Этот документ делегация РФ передала представителям Украины в ходе второго раунда прямых переговоров, которые прошли в Стамбуле 2 июня. Меморандум включает три раздела с двумя вариантами условий прекращения огня. Публикуем текст документа полностью.

Предложения РФ (Меморандум) по урегулированию украинского кризиса

Раздел I

Основные параметры окончательного урегулирования

международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей; полный вывод с их территориий подразделений ВСУ и др. военнизированных формирований Украины; нейтралитет Украины, предполагающий ее отказ от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз, и военной инфраструктуры; прекращение действия и отказ от заключения в будущем международных договоров и соглашений, не совместимых с положениями п. 2 настоящего Раздела; подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим ОМП, с установлением прямого запрета на его прием, транзит и размещение на территории Украины; установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик; роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии; обеспечение полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения; придание русскому языку статуса официального; законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, роспуск националистических организаций, партий; снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций, запретов и ограничительных мер между РФ и Украиной; решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенными лицами; отказ от взаимных претензий в связи с нанесенным в боевых действиях ущербом; снятие ограничений в отношении УПЦ; поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений (включая газовый транзит), транспортного и иного сообщения, в том числе с третьими государствами;

Условия Украины

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Условия Украины

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Раздел II

Условия прекращения огня

Вариант 1.

Начало полного вывода ВСУ и иных военнизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ в соответствии с утвержденным Положением.

Вариант 2. «Пакетное предложение»:

запрет на передислокацию ВСУ и иных военнизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ; прекращение мобилизации и начало демобилизации; прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной помощи военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданых; исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины; гарантия отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан; создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня; взаимная амнистия «политзаключенных» и освобождение удерживаемых гражданских лиц: отмена военного положения на Украине; объявление даты проведения выборов Президента Украины и Верховной Рады, которы должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения; подписание Соглашения об исполнении положений, содержащихся в Разделе I.

Раздел III

Последовательность шагов и сроки их осуществления

начало работы над текстом Договора; объявление 2-3-х дневного перемирия для сбора в «серой зоне» тел погибших; передача УС в отностороннем порядке 6000 тел военнослужащих ВСУ; подписание Меморандума о прекращении огня с конкретными датами выполнения всех его положений и определением даты подписания будущего Договора об окончательном урегулировании (далее — Договор); с момента начала отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня. При этом полный отвод частей ВСУ с территории РФ и полная реализация «пакетного соглашения» должны быть исполнены в течение этих 30 дней; проведение выборов, формирование органов власти на территории Украины; подписание Договора; одобрение подписанного Договора юридически обязывающей резолюцией СБ ООН; ратификация, вступление в силу и реализация Договора.

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