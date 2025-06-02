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Опубликован полный текст меморандума России «по урегулированию украинского кризиса» Это все тот же ультиматум: должна быть признана аннексия пяти регионов, Украина не войдет в НАТО, численность ее армии надо ограничить
Источник: Meduza
Российские государственные агентства РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс» опубликовали полный текст меморандума России с условиями завершения войны с Украиной. Этот документ делегация РФ передала представителям Украины в ходе второго раунда прямых переговоров, которые прошли в Стамбуле 2 июня. Меморандум включает три раздела с двумя вариантами условий прекращения огня. Публикуем текст документа полностью.
Предложения РФ (Меморандум) по урегулированию украинского кризиса
Раздел I
Основные параметры окончательного урегулирования
- международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей; полный вывод с их территориий подразделений ВСУ и др. военнизированных формирований Украины;
- нейтралитет Украины, предполагающий ее отказ от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз, и военной инфраструктуры;
- прекращение действия и отказ от заключения в будущем международных договоров и соглашений, не совместимых с положениями п. 2 настоящего Раздела;
- подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим ОМП, с установлением прямого запрета на его прием, транзит и размещение на территории Украины;
- установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик; роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии;
- обеспечение полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения; придание русскому языку статуса официального;
- законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, роспуск националистических организаций, партий;
- снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций, запретов и ограничительных мер между РФ и Украиной;
- решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенными лицами;
- отказ от взаимных претензий в связи с нанесенным в боевых действиях ущербом;
- снятие ограничений в отношении УПЦ;
- поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений (включая газовый транзит), транспортного и иного сообщения, в том числе с третьими государствами;
Раздел II
Условия прекращения огня
Вариант 1.
Начало полного вывода ВСУ и иных военнизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ в соответствии с утвержденным Положением.
Вариант 2. «Пакетное предложение»:
- запрет на передислокацию ВСУ и иных военнизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ;
- прекращение мобилизации и начало демобилизации;
- прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной помощи военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданых;
- исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины;
- гарантия отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан;
- создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня;
- взаимная амнистия «политзаключенных» и освобождение удерживаемых гражданских лиц:
- отмена военного положения на Украине;
- объявление даты проведения выборов Президента Украины и Верховной Рады, которы должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения;
- подписание Соглашения об исполнении положений, содержащихся в Разделе I.
Раздел III
Последовательность шагов и сроки их осуществления
- начало работы над текстом Договора;
- объявление 2-3-х дневного перемирия для сбора в «серой зоне» тел погибших;
- передача УС в отностороннем порядке 6000 тел военнослужащих ВСУ;
- подписание Меморандума о прекращении огня с конкретными датами выполнения всех его положений и определением даты подписания будущего Договора об окончательном урегулировании (далее — Договор);
- с момента начала отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня. При этом полный отвод частей ВСУ с территории РФ и полная реализация «пакетного соглашения» должны быть исполнены в течение этих 30 дней;
- проведение выборов, формирование органов власти на территории Украины;
- подписание Договора;
- одобрение подписанного Договора юридически обязывающей резолюцией СБ ООН;
- ратификация, вступление в силу и реализация Договора.