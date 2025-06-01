Агентство Reuters опубликовало полный текст мирных предложений Украины Киев представит их на переговорах в Стамбуле

Ihor Kuznietsov / Novyny LIVE / Global Images Ukraine / Getty Images

Агентство Reuters ознакомилось с текстом мирных предложений, которые делегация Украины намерена представить российской стороне на втором раунде переговоров в Стамбуле, запланированных на 2 июня. Россия заявляла, что уже подготовила собственный меморандум «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса». Однако Москва отказывается передать документ Киеву до новой встречи в Стамбуле или обнародовать его в прессе. Украина передала российской стороне свои мирные предложения несколько дней назад. «Медуза» публикует перевод украинской «дорожной карты», распространенной Reuters, целиком.

Рамки переговоров Украина-Россия

I. Ключевые принципы Соглашения и переговорного процесса

• Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимый фон и предпосылка для мирных переговоров.

• Меры по укреплению доверия — решение гуманитарных вопросов: безоговорочное возвращение всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всеми пленными (принцип «всех на всех»). Освобождение Россией всех гражданских заложников.

• Неповторение агрессии: цель переговоров — восстановить постоянную основу для прочного мира и безопасности и гарантировать, что агрессия не повторится.

• Гарантии безопасности и участие международного сообщества: Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Стороны пригласят представителей международного сообщества принять участие в переговорах и предоставить гарантии для того, чтобы обеспечить выполнение соглашений.

• Суверенитет: Украина не обязана быть нейтральной. Она может выбрать членство в евроатлантическом сообществе и двигаться к членству в ЕС. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса в Альянсе. Не могут быть введены никакие ограничения на численность, развертывание или другие параметры Вооруженных сил Украины, а также на размещение войск дружественных иностранных государств на территории Украины.

• Территориальные вопросы: территориальные приобретения, достигнутые Россией с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом. Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безоговорочного прекращения огня.

• Санкции: некоторые санкции могут быть сняты с России, но поэтапно и только постепенно, с механизмом возобновления санкций в случае необходимости (snapback). Замороженные суверенные активы России используются для восстановления Украины или остаются замороженными до выплаты репараций.

• Реализация: согласовать четкую, сбалансированную и достижимую дорожную карту для реализации и обеспечения соблюдения соглашений.

II. Следующий шаг — согласование прекращения огня и повестки дня для встречи лидеров

• После встречи в Стамбуле стороны продолжат переговоры, которые будут сосредоточены на: (1) полном и безусловном прекращении огня: его модальностях и мониторинге; (2) мерах укрепления доверия; (3) подготовке, согласовании повестки дня и структуры будущих переговоров лидеров по ключевым темам.

• Переговоры будут проводиться с участием США и Европы.

III. Прекращение огня

• Полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море как минимум на 30 дней (с возможностью продления каждые 30 дней) как необходимая предпосылка и предпосылка для мирных переговоров.

• Мониторинг режима прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран.

IV. Меры укрепления доверия

• Вслед за успешным обменом военнопленными после переговоров в Стамбуле стороны продолжают процесс обмена всеми военнопленными (принцип «всех на всех»).

• Соглашение о безусловном возвращении Российской Федерацией всех депортированных и перемещенных украинских детей и освобождении Россией всех гражданских заключенных. Эти меры должны охватывать все категории перечисленных лиц, начиная с февраля 2014 года.

V. Встреча лидеров

• Лидеры Украины и России встречаются для согласования ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования.

• Ключевые темы мирного соглашения, которые должны быть согласованы лидерами:

1) Постоянное и полное прекращение военных действий: условия, мониторинг, санкции за нарушения;

2) Гарантии безопасности и неповторение агрессии;

3) Территориальные вопросы;

4) Экономика, компенсация, реконструкция;

5) Штрафы за нарушение соглашений;

6) Заключение окончательного мирного соглашения.

16 мая в Стамбуле в президентском дворце Долмабахче состоялись первые за три года прямые переговоры России и Украины. Россиийскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Украины Рустем Умеров. В ходе переговоров стороны договорились об обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Он прошел в период с 23 по 25 мая. Кроме того, Москва и Киев условились, что обменяются документами, в которых будут детально прописано видение условий прекращения огня с каждой стороны. Россия заявляла, что готовит еще один документ — «меморандум о будущем мирном договоре». Чем он отличается от списка условий мира, неясно, но в Кремле подчеркивали, что перечень условий и меморандум — два разных документа.