Россия и Украина провели самый большой обмен пленными с начала войны Москва вернула Киеву перебежчика, который сотрудничал с российской пропагандой, и бывших заключенных, которых и так должны были депортировать

Первый день обмена «1000 на 1000» между Россией и Украиной. 23 мая 2025 года Oleksandr Klymenko / Ukrinform / SIPA / Scanpix / LETA

В конце прошлой недели Россия и Украина провели самый большой обмен с начала полномасштабной войны — каждая из сторон передала другой по тысяче человек. Москва и Киев договорились о проведении обмена на мирных переговорах в Стамбуле 16 мая, которые в остальном закончились ничем.

Обмен по формуле «1000 на 1000» стал шестым российско-украинским обменом с начала 2025 года и 65-м за более чем три года войны. Он продолжался три дня, с 23 по 25 мая. В первый день стороны передали друг другу по 390 человек, во второй — по 307, в третий — по 303. Россия заявила о возвращении 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Такое же количество военных и гражданских вернула Украина, следует из сообщений Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Кого получила Россия

Из 120 гражданских, которых Киев передал Москве, 70 оказались украинцами, осужденными за преступления против национальной безопасности. Один из них — Александр Тарнашинский, активист движения «Украинский выбор» пророссийского политика Виктора Медведчука и глава организации «Славянское движение „Русь возрожденная“». После начала войны его обвинили в попытке создать в Украине псевдовыборные органы — «совет старейшин» и «высший духовный совет» — и осудили на пять лет заключения.

Наряду с Тарнашинским Украина передала России Василия Мехеду — бывшего сотрудника секретариата украинского кабинета министров, который примерно 15 лет был информатором российских спецслужб, — и украинцев, которые работали с «новыми властями» на оккупированных территориях, доносили о военных объектах ВСУ или писали пророссийские посты в соцсетях. Среди них, например, 61-летний житель Херсона, который работал водителем в отделении полиции в период оккупации города.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в число 120 освобожденных Украиной гражданских попали « и 20 курских жителей». Это пенсионеры из приграничных районов Курской области, которые ВСУ захватили летом 2024 года и удерживали до весны 2025-го. На вопрос, почему беженцы оказались в списке на обмен, неназванный адвокат в разговоре с «Агентством» предположил, что они «не возвращались, потому что [это] сложно логистически без помощи».

Российские военные, освобожденные в результате обмена. Аэродром Чкаловский в Московской области, 24 мая 2025 года Пресс-служба Минобороны РФ / EPA / Scanpix / LETA

Кого (не) получила Украина. Военные

Среди освобожденных украинских военных 311 содержались в плену с 2022 года, 122 — с 2023 года и 150 — с 2024 года, сообщил штаб по военнопленным. Он также подчеркнул, что в рамках большого обмена домой вернулись военные из 46 частей ВСУ, из которых Россия раньше не отдавала никого.

При этом среди освобожденных не было украинской бригады «Азов», оборонявшей Мариуполь в 2022 году. «Это выглядит как издевательство. Над теми, кто уже четвертый год находится под нечеловеческим давлением в российском плену. Над их родными, близкими и боевыми товарищами. Над теми, кому давали гарантии и кто имеет абсолютное право быть в приоритете при обменах, потому что они сдались в плен не по своей воле, а по приказу высшего командования», — заявил командир 1-го корпуса Нацгвардии Украины Денис Прокопенко.

Замглавы Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов объяснил, что обмен готовился в спешке и что Россия и Украина внесли в свои списки тех, кого считали нужным. Он высказал мнение что Россия не освобождает «чувствительных» пленных, чтобы посеять раскол в Украине. У Кремля есть и другие причины прятать «азовцев» — например, потому что они «живое доказательство» военных преступлений России, сказала исполнительный директор украинского «Центра гражданских свобод» Александра Романцова.

Прокопенко считает, что нежелание России отдавать бойцов «Азова» — это не оправдание: «Россияне отказываются обменивать „азовцев“ на обычных солдат? Значит, нужно предложить им кого-то, кто для них важнее. Украина переполнена российской агентурой — об этом прекрасно знают все спецслужбы, им просто нужно отдать команду. Думаю, попы Московского патриархата, которые открыто работают на российские спецслужбы, могли бы заинтересовать Россию больше, чем солдаты. Не лишним было бы рассмотреть и возможность участия Украины в обменах между западными союзниками и Россией».

Женщины держат портреты пропавших родственников в надежде, что кто-то из освобожденных их узнает. Киев, 24 мая 2025 года Peter Druk / Xinhua / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Зато Москва, по всей видимости, вернула Киеву Анатолия Тараненко — бывшего украинского военного, который в 2021 году перешел на сторону самопровозглашенной ДНР и стал героем публикаций российской пропаганды. Его обмен удивил даже Олега Царева, в прошлом одного из лидеров донбасских сепаратистов: «Невозможно объяснить, зачем нужно было так долго пиарить этого пленного, чтобы потом его обменять». Украинские военные тоже возмутились возвращению «подонка». Андрей Юсов в ответ на критику повторил: «Мы не могли влиять на списки», — и пообещал, что на Тараненко обратят внимание правоохранительные органы.

Кого (не) получила Украина. Гражданские

В российском списке на обмен отсутствовали не только «азовцы», но и гражданские, попавшие в заключение до 2022 года. «Часть этих людей помогала нашим спецслужбам в те годы, когда поколению тех, кто сейчас переживает, было наплевать, что происходит на Донбассе. Я не знаю, есть ли в истории этой 11-летней войны кто-то, кто сидит дольше. <…> Срок плена — это объективный критерий, и если государство забирает гражданских (а оно их забирает), недопустимо игнорировать тех, кто находится в плену дольше всех», — заявил писатель и журналист Станислав Асеев, который сам отсидел в ДНР два с половиной года.

Разочарование вызвало и то, что в обменный фонд не попали гражданские украинцы, схваченные на оккупированных территориях за «неблагонадежность» после 2022 года. Такие люди (по разным оценкам, их от 7 до 18 тысяч) часто просто пропадают, их держат в изоляции и в ужасных условиях, не предъявляя формальных обвинений. Обменять их можно либо на гражданских украинцев, осужденных за коллаборационизм, либо на гражданских россиян — но и тех, и других в Украине мало, потому до сих пор удалось освободить лишь 174 человека, объясняли в штабе по военнопленным.

Из 120 гражданских, которых Москва передала Киеву, «нет ни одного человека, которого Россия и без этого обмена не выслала бы», заявил «Агентству» эксперт «Центра гражданских свобод» Михаил Савва. По словам правозащитников, из России вернулись граждане Украины, которые отбывали наказание на оккупированных территориях (и были вывезены в Россию) или в самой России за не связанные с войной преступления. После освобождения они подлежат отправке на родину. До войны они могли уехать сами, но теперь их годами держат в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ).

«Медиазона» поговорила с несколькими гражданскими украинцами, которых обменяли. Один из них, 48-летний Сергей Распутный, отбыл 13 лет за убийства, а после освобождения осенью 2024 года попал в тамбовский ЦВСИГ, где его вербовали на войну. Он рассказал, что ожидающих депортации украинцев возвращали на родину и раньше, но официально они не входили в обменные списки и освобождались как бы «дополнительно». Почему на этот раз Россия официально включила их в свой обменный фонд, неизвестно. «Фантастическим образом [мы попали в обмен]. Мы даже не знавши, не гадавши, как получилось», — признался Распутный.