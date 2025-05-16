Министр обороны Украины анонсировал обмен пленными по формуле «1000 на 1000»
Источник: Meduza
В ближайшее время между Россией и Украиной может пройти обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом после переговоров в Стамбуле сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает «РБК-Украина».
«Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее», — сказал он.
По словам Умерова, на переговорах обсуждались «все модальности» прекращения огня. Глава украинской делегации пообещал сообщить детали позже.
Он добавил, что на переговорах обсуждалась возможная встреча президентов Украины и России.
«Работаем над этим вопросом», — приводит его слова «РБК-Украина».