Министр обороны Украины анонсировал обмен пленными по формуле «1000 на 1000»

В ближайшее время между Россией и Украиной может пройти обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом после переговоров в Стамбуле сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает «РБК-Украина».

«Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее», — сказал он.

По словам Умерова, на переговорах обсуждались «все модальности» прекращения огня. Глава украинской делегации пообещал сообщить детали позже.

Он добавил, что на переговорах обсуждалась возможная встреча президентов Украины и России.

«Работаем над этим вопросом», — приводит его слова «РБК-Украина».

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