Война Тысяча сто семьдесят восьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле
«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Онлайн предыдущего дня можно прочитать здесь.
Что происходит: В Стамбуле должны пройти прямые переговоры России и Украины. Делегации встречаются впервые с 2022 года.
Где: Президентский офис во дворце Долмабахче в Стамбуле.
Когда: В первой половине дня — начиная с 10:45.
Что известно: Ожидаются две трехсторонние встречи, в одной из которых примут участие Турция, США и Украина, а в другой — Турция, Россия и Украина.
Российская делегация прибыла к месту встречи с украинской делегацией
Украинская делегация уже прибыла во дворец Долмабахче для встречи с Россией, сообщает «Суспільне».
Российская делегация выехала на переговоры с Украиной, передает источник ТАСС.
Встреча ожидается «с минуты на минуту», писал «Коммерсант».
По данным источника ТАСС, до прямого контакта с Украиной представители США переговорят с представителями России в Стамбуле.
Украинская делегация на переговорах с российской обсудит возможную встречу Зеленского и Путина, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
«Мы понимаем, что для того, чтобы любая дипломатия была результативной, необходимо прекращение огня. Реальное, прочное и тщательно контролируемое. Также необходимы гуманитарные меры по укреплению доверия, такие как возвращение украинских детей, задержанных гражданских лиц и обмен военнопленными по принципу „всех на всех“», — сказал источник.
Встреча Украины, Турции и США завершилась, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в турецком МИД.
Кадры с переговоров Украины, Турции и США публикует Anadolu.
«Би-би-си»: представитель США отдельно встретится с главой российской делегации Владимиром Мединским
«Насколько я понимаю, [директор по планированию политики Госдепартамента] Майкл Энтон не будет присутствовать на встрече России, Украины и Турции в обеденное время. Сначала он отдельно встретится с Мединским из российской делегации», — сообщает корреспондент «Би-би-си» Том Бейтман, который находится в Стамбуле.
В ночь перед переговорами Россия и Украина обменялись атаками дронов
По данным Минобороны России, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 65 украинских беспилотников, из которых 43 — над Черным морем, 21 — над Крымом и один — над Белгородской областью. По данным украинского телеграм-канала «Крымский ветер» писал о мощных взрывах на складе вооружений и боеприпасов на военной базе в Перевальном.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 16 мая российские войска запустили 112 ударных беспилотников. 73 из них были сбиты на востоке, севере, юге и в центре страны, еще 36 были «локационно потеряны без негативных последствий». В Одесской области, по словам главы областной военной администрации Олега Кипера, в результате российских ударов пострадали три человека.
Андрей Ермак: «Украинская делегация сегодня в Стамбуле для того, чтобы добиться безусловного прекращения огня — это наш приоритет»
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фото со встречи украинской делегации с советниками по национальной безопасности глав Великобритании, Франции и Германии, а также спецпосланником Трампа Китом Келлогом.
«Скоординировали позиции перед встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле. Украина готова к миру и длительному и безусловному прекращению огня. Также готовы к встречам и переговорам на самом высоком уровне», — написал Ермак.
На трехсторонней встрече Украины, Турции и США, которая проходит сейчас в Стамбуле, турецкую сторону представляют глава Национальной разведки Ибрагим Калын и глава МИД Хакан Фидан. От США присутствуют госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Кит Келлог и посол США в Турции Томас Баррак, передает «Суспільне».
Российская делегация против присутствия представителей США на прямых переговорах России и Украины, сообщил источник «Интерфакса».
Трамп заявил, что встретится с Путиным, «как только мы сможем это организовать»
Сейчас президент США находится в Абу-Даби, это последняя остановка его турне по Ближнему Востоку. После этого он, по его словам, скорее всего вернется в Вашингтон.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео, на котором он и глава МИД Андрей Сибига общаются с партнерами.
В Стамбуле началась трехсторонняя встреча делегаций Украины, Турции и США, сообщил МИД Украины
Во дворец Долмабахче в Стамбуле прибыла первая делегация — по данным РИА Новости, это делегация Турции. ТАСС сообщает, что на место проведения трехсторонней встречи уже прибыли делегации Турции, США и Украины.
В Стамбуле прошла встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака, главы МИД Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпосланником Трампа Китом Келлогом, сообщает «Суспільне» со ссылкой на источник.
США на переговорах в Стамбуле будет представлять директор по планированию политики Госдепартамента Майкл Энтон, сообщает Reuters со ссылкой на представителя ведомства.
Энтон возглавлял техническую делегацию США на переговорах с Ираном в Омане. Во время первого срока Трампа Энтон занимал должность заместителя помощника президента и заместителя советника по национальной безопасности по стратегическим коммуникациям в аппарате Совета национальной безопасности в Белом доме.
Politico: лидеры стран ЕС обсуждают карательные пошлины для России после того, как Путин не приехал на переговоры в Стамбул
Европейские лидеры рассматривают возможность ввести «карательные пошлины» на импорт из России после того, как Владимир Путин не приехал на переговоры в Стамбул, пишет Politico.
Ужесточение санкций в отношении России, по данным источников издания, собираются обсудить на встрече лидеров стран ЕС, Украины и Турции 16 мая в Албании.
С идеей больших пошлин на импорт из России ранее выступил сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм, подготовивший законопроект о пошлинах в 500% для стран, покупающих российские нефть, газ и уран. По словам источника Politico, «масштабность» предложения Грэма «вдохновляет» европейских лидеров.
Владимир Зеленский тем временем прибыл в Албанию, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества, сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул
Накануне Рубио говорил, что Вашингтон «не возлагает больших надежд» на переговоры делегаций России и Украины, которые должны пройти в Стамбуле. «Я не думаю, что у нас будет прорыв, пока президент [Трамп] и президент Путин не пообщаются напрямую на эту тему», — сказал госсекретарь США.
У ворот дворца Долмабахче в Стамбуле, где должны пройти переговоры, вновь собрались журналисты. Корреспондентка РБК рассказывает, что точное время начала встреч пока неизвестно, но пресса ждет.
Трамп в переговорах, скорее всего, участвовать не будет — он заявил, что планирует вернуться в Вашингтон после своего ближневосточного турне
«Мы уезжаем завтра», — сказал Трамп вечером 15 мая в ответ на вопросы журналистов в ОАЭ, которая стала третьей и последней остановкой его турне.
«Это почти как „пункт назначения неизвестен“. Нам звонят: „Вы можете быть здесь? А можете быть там?“ Но, вероятно, мы вернемся в Вашингтон», — сказал Трамп, не ответив, впрочем, прямо на вопрос, планирует ли он быть в Турции.
- После того, как стало известно, что Путина на переговорах не будет, Трамп говорил: «Зачем ему ехать, если я не еду? Я не думал, что Путин может поехать, если меня там нет», — добавил Трамп. При этом он добавил, может приехать в Турцию на переговоры 16 мая, «если это будет уместно».
Что известно к утру 16 мая
О составах делегаций
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в ее состав также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба армии Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Они находятся в Стамбуле с 15 мая.
Украинская делегация была утверждена Владимиром Зеленским вечером 15 мая. Ее возглавляет министр обороны Рустем Умеров, а в состав вошли 11 человек, включая первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу, заместителя председателя СБУ Александра Поклада и заместителя начальника Главного управления разведки Вадима Скибицкого (подробнее о составе можно узнать тут).
О времени встреч
По данным Anadolu, ожидаются две встречи:
- в 10:45 трехсторонняя встреча Турция — США — Украина;
- в 12:30 трехсторонняя встреча Турция — Россия — Украина.
По данным источника ТАСС, начало прямого контакта России и Украины в Стамбуле ожидается в 12:00 с приветствия турецкой стороны.
Здравствуйте. Сегодня 1178-й день полномасштабной российско-украинской войны. В Стамбуле находится российская делегация и ожидаются первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины по урегулированию войны. В этой трансляции мы будем в прямом эфире следить за тем, что происходит на переговорах, а также за событиями на фронте. Спасибо, что вы с нами.
Фото на обложке: Кирилл Жуков / РИА Новости / Sputnik / Profimedia