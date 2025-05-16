Война Тысяча сто семьдесят восьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле

В ночь перед переговорами Россия и Украина обменялись атаками дронов

По данным Минобороны России, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 65 украинских беспилотников, из которых 43 — над Черным морем, 21 — над Крымом и один — над Белгородской областью. По данным украинского телеграм-канала «Крымский ветер» писал о мощных взрывах на складе вооружений и боеприпасов на военной базе в Перевальном.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 16 мая российские войска запустили 112 ударных беспилотников. 73 из них были сбиты на востоке, севере, юге и в центре страны, еще 36 были «локационно потеряны без негативных последствий». В Одесской области, по словам главы областной военной администрации Олега Кипера, в результате российских ударов пострадали три человека.