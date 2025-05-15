Война Тысяча сто семьдесят седьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле. Путин не приехал. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Онлайн предыдущего дня можно прочитать здесь.
Что происходит: В Стамбуле должны состояться переговоры России и Украины. Делегации встречаются впервые с 2022 года.
Где: Дворец Долмабахче в Стамбуле.
Когда: Время начала переговоров пока неизвестно. По данным российских СМИ, встреча начнется в 14:00 мск.
Что известно: Делегацию РФ возглавляет Мединский. Путин не приехал, Трамп — тоже. Зеленский едет в Турцию, примет ли он участие в переговорах, пока неизвестно.
Что известно к 11:00
- Переговоры пока не начались. Российские СМИ пишут, что они могут начаться после обеда, ориентировочно в 14:00 мск.
- Владимир Путин на переговоры не приехал. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский.
- Состав украинской делегации до сих пор официально не объявлен. При этом есть распоряжение Владимира Зеленского, согласно которому переговорную группу Украины возглавляет руководитель офиса президента Андрей Ермак.
- Киев намерен обсуждать с Россией 30-дневное прекращение огня. Россия собирается говорить о первопричинах конфликта.
- Будет ли участвовать в прямых переговорах Зеленский, пока неизвестно. Он собирается решить это после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
- Дональд Трамп в Турцию тоже не приехал, но допустил, что может приехать 16 мая, «если это будет необходимо». От США в Турции находится госсекретарь Марко Рубио.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская делегация прибыла на переговоры в Стамбул и «готова к серьезной работе», пишет «Интерфакс».
«Как это уже было заявлено неоднократно, российская сторона настроена на серьезные переговоры, российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьезной работе», — сказала Захарова на брифинге в Москве.
Захарова отметила, что смысл предложенных Путиным переговоров — «устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу».
Глава МИД Великобритании раскритиковал Путина за отправку делегации «низкого уровня»
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выступил с критикой Путина в Анталье, где он находится на переговорах стран НАТО вместе с госсекретарем США Марко Рубио. Его слова приводит BBC News:
Мы приехали с единственным посланием — поддержать Украину и обеспечить справедливый и прочный мир. Готовность к такому миру демонстрирует и президент Зеленский… Конечно, мы внимательно следили за тем, как проходят эти переговоры, обращая внимание на российских чиновников низкого уровня, которые приезжают, чтобы представлять российскую сторону.
Путина также раскритиковал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, который тоже находится в Анталье, сообщает Sky News. По его словам, отправка делегации низкого уровня на переговоры по Украине «подобна пощечине».
К обеспечению безопасности российско-украинских переговоров в Стамбуле привлекли полицейский спецназ, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. По его словам, возле офиса президента Турции в Стамбуле, где намечены переговоры, дежурит полицейский спецназ в полном обмундировании и с оружием.
Самолет Владимира Зеленского вылетел из Польши в Турцию. Он будет в Анкаре около 11:00, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.
На 13:00 запланирована встреча Зеленского и Эрдогана, сообщают украинские СМИ.
Журналисты в Катаре спросили Дональда Трампа об отказе Владимира Путина ехать в Турцию, сообщает Sky News в своем онлайне.
В ответ Трамп сказал: «Зачем ему ехать, если я не поеду? Я не думал, что Путин может поехать, если меня там не будет».
Трамп заявил, что готов приехать в Стамбул 16 мая для возможного участия в переговорах по Украине, если это будет необходимо, сообщает ТАСС.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп открыт для любых механизмов, которые приведут к справедливому миру в войне между Россией и Украиной, пишет The Guardian в своем онлайне.
Рубио, который сейчас находится в Турции, сообщил, что США хотят увидеть прогресс, достигнутый в ближайшие пару дней. Госсекретарь добавил, что военного решения конфликта не существует.
Россия перед переговорами в Стамбуле запустила по Украине более чем 100 дронов. Под удар попали Днепропетровская, Ивано-Франковская, Сумская, Киевская, Волынская области. По данным ВСУ, украинские силы ПВО сбили 62 дрона из 110, а 29 беспилотников упали, не достигнув цели.
WSJ: Киев намерен обсуждать с Россией только 30-дневное прекращение огня
Украинские чиновники заявили The Wall Street Journal, что встретятся с российской делегацией только для того, чтобы обсудить, как осуществить и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня, предложенное администрацией Дональда Трампа.
Украина согласилась на такое прекращение огня в марте, но Россия до сих пор не поддержала это предложение.
Владимир Зеленский встретится с Реджепом Эрдоганом в Анкаре, после чего «примет решение о следующих шагах», сообщает AFP.
Что происходит у дворца Долмабахче в Стамбуле, где намечены переговоры России и Украины.
Переговоры России и Украины могут начаться в 14:00 мск, сообщил телеканал «Звезда», ссылаясь на источник.
Украинская делегация прилетит в Стамбул после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган встретится с Владимиром Зеленским в Анкаре.
Источник ТАСС сообщил, что переговоры РФ и Украины изначально ожидались не утром, а ближе ко второй половине дня. Ранее ТАСС сообщил, что переговоры начнутся в 10:00.
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился в Турции с госсекретарем США Марко Рубио. Встреча прошла в Анталье. Глава украинского МИД сообщил, что встретился с американской стороной, чтобы «поделиться взглядом президента Зеленского на дальнейшие мирные усилия и скоординировать позиции в течение этой критической недели». По словам Сибиги, на встрече обе стороны «подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились подходами». «Критически важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины. Пока этого не произошло. Москва должна понять, что отказ от мира имеет свою цену», — заявил Сибига.
Когда начнутся переговоры, пока неизвестно
Точное время начала переговоров «пока не определено», сообщил «Интерфакс», ссылаясь на неназванный источник, знакомый с организацией встречи.
При этом ТАСС, ссылаясь на свой источник, пишет, что начало переговоров планируется в 10:00 мск.
В то же время источник РИА Новости сообщил, что переговоры ожидаются «после обеда».
В украинском Центре противодействия дезинформации (ЦПИ) назвали недостоверными сообщения о том, что переговоры начнутся 10 утра.
Ожидается, что переговоры пройдут во дворце Долмабахче на берегу Босфора — там же, где они шли весной 2022 года.
Путин на переговоры не поехал, Трамп — тоже. Зеленский отправился в Турцию
Президент РФ Влаимир Путин на переговоры в Турцию не поехал. После его отказа, как сообщили Reuters и CNN вечером 14 мая, президент США Дональд Трамп решил не ехать в Турцию.
При этом в Турцию собирается приехать президент Украины Владимир Зеленский, он говорил, что готов встречаться только с Путиным, но отмечал, что «Украина готова к любым форматам переговоров».
Кто участвует в переговорах
Со стороны России
Состав российской делегации 14 мая утвердил Владимир Путин, в нее вошли:
- помощник президента РФ Владимир Мединский, глава делегации;
- замминистра иностранных дел Михаил Галузин;
- начальник Главного управления Генштаба армии Игорь Костюков;
- замминистра обороны Александр Фомин.
Со стороны Украины
Состав украинской делегации пока официально не объявляли, но, согласно распоряжению президента Украины Владимира Зеленского, от Киева переговоры уполномочены вести:
- руководитель офиса президента Андрей Ермак;
- глава МИД Андрей Сибига;
- министр обороны Рустем Умеров;
- заместитель руководителя офиса президента Павел Палиса.
Утром в Стамбул прилетел самолет российской делегации
Самолет с членами делегации РФ на переговорах по мирному урегулированию российско-украинской войны прилетел в Турцию ранним утром 15 мая, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на авиационные службы. Борт приземлился в стамбульском аэропорту Ататюрка.
Здравствуйте. Сегодня 1177-й день полномасштабной российско-украинской войны. В этот день в Стамбуле намечены первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины по урегулированию войны. В этой трансляции мы будем в прямом эфире следить за тем, что происходит на переговорах, а также за событиями на фронте. Спасибо, что вы с нами.