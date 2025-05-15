Война Тысяча сто семьдесят седьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле. Путин не приехал. Онлайн «Медузы»

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Тысяча сто семьдесят седьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле. Путин не приехал. Онлайн «Медузы»

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Онлайн предыдущего дня можно прочитать здесь.

Что происходит: В Стамбуле должны состояться переговоры России и Украины. Делегации встречаются впервые с 2022 года.

Где: Дворец Долмабахче в Стамбуле.

Когда: Время начала переговоров пока неизвестно. По данным российских СМИ, встреча начнется в 14:00 мск.

Что известно: Делегацию РФ возглавляет Мединский. Путин не приехал, Трамп — тоже. Зеленский едет в Турцию, примет ли он участие в переговорах, пока неизвестно.