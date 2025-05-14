Война Тысяча сто семьдесят шестой день. Ждем переговоров в Турции. Приедет ли туда Путин? Следим за событиями в режиме онлайн

Китай и Бразилия приветствовали стремление России и Украины к переговорам

Две из крупнейших экономик Глобального Юга накануне вечером выпустили совместное заявление. Сейчас президент Бразилии Лула да Силва находится с визитом в Китае.

В заявлении говорилось, что Китай и Бразилия приветствуют «выдвинутое 10 мая предложение президента России Владимира Путина о начале мирных переговоров и позитивный отклик президента Украины Владимира Зеленского» и надеются на скорейшее начало прямого диалога, который является «единственным способом прекращения конфликта».

На сегодняшней пресс-конференции да Силва прямо призвал Путина приехать в Стамбул — и заявил, что сам постарается поспособствовать этому.

Да Силва и лидер КНР Си Цзиньпин были самыми влиятельными мировыми лидерами, которые 9 мая посетили парад Победы в Москве.