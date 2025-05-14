Война Тысяча сто семьдесят шестой день. Ждем переговоров в Турции. Приедет ли туда Путин? Следим за событиями в режиме онлайн
«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.
Что происходит: идет 1176-й день войны. Ожидается, что завтра Россия и Украина начнут прямые переговоры — первые с весны 2022 года.
Что известно о переговорах: их проведение планируется в Турции. На каком уровне они пройдут, пока неясно. Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным. В Москве пока не подтвердили, но и не опровергли возможное участие Путина. В Турцию прилетит делегация из США во главе с госсекретарем Марко Рубио, а, возможно, и Дональд Трамп.
На фоне ожидания переговоров продолжаются взаимные атаки, в ходе которых получают ранения и гибнут мирные жители
Вот что произошло ночью и утром:
- В Сумской области российские дроны атаковали грузовой автомобиль, сообщила ГСЧС Украины. Один человек погиб, еще двое пострадали.
- В Харьковской области три мирных жителя получили ранения при атаке российских беспилотников, сообщила областная прокуратура.
- В Ровенской области в результате российской атаки два человека получили ранения, заявил глава ОВА Александр Коваль.
- В Белгородской области в ходе двух атак украинских дронов ранения получили два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Москве все еще не готовы сказать, поедет ли Путин в Турцию — и кто вообще туда поедет
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на ежедневном пресс-брифинге заявил, что состав делегации будет объявлен позднее.
Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующее указание от президента. Пока такого указания не было.
При этом представитель Кремля подтвердил, что Россия не отказывается от переговоров.
«Я могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в ночном заявлении 11 мая, все сохраняет свою актуальность. Действительно российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая в четверг, то есть завтра», — сказал Песков.
Китай и Бразилия приветствовали стремление России и Украины к переговорам
Две из трех крупнейших экономик Глобального Юга накануне вечером выпустили совместное заявление. Сейчас президент Бразилии Лула да Силва находится с визитом в Китае.
В заявлении говорилось, что Китай и Бразилия приветствуют «выдвинутое 10 мая предложение президента России Владимира Путина о начале мирных переговоров и позитивный отклик президента Украины Владимира Зеленского» и надеются на скорейшее начало прямого диалога, который является «единственным способом прекращения конфликта».
На сегодняшней пресс-конференции да Силва прямо призвал Путина приехать в Стамбул — и заявил, что сам постарается поспособствовать этому.
Да Силва и лидер КНР Си Цзиньпин были самыми влиятельными мировыми лидерами, которые 9 мая посетили парад Победы в Москве.
Зеленский накануне дал интервью европейским медиа, в котором рассказал о своих ожиданиях от переговоров. По его словам, главная цель его предполагаемой встречи с Путиным — это «найти формат для прекращения войны».
Мы не можем сразу же договориться с ним обо всем. Это невозможно — у нас разные взгляды на жизнь, разные мировоззрения. Но так или иначе мы должны найти формат для прекращения войны. Несомненно, есть вещи, по которым нам нужно договориться, а технические детали мы сможем обсудить в другом формате.
Зеленский сказал, что если встреча состоится, она должна завершиться чем-то, что станет «политической победой» — например, прекращением огня или обменом пленными по принципу «всех на всех»
Главный вопрос, который пока остается неясным, приедет ли на переговоры сам Владимир Путин.
Вчера поздно вечером по московскому времени газета The Washington Post со ссылкой на неназванного «бывшего высокопоставленного сотрудника Кремля» написала, что Россию на переговорах будут представлять глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Примерно тогда же со ссылкой на свой источник, знакомый с ходом подготовки переговоров, издание «Агентство» тоже написало, что в Турцию поедут Ушаков и, возможно, Лавров, а поездка Путина пока не планируется.
Вкратце напомним о том, как развивались события в последние дни:
- 10 мая Украина и страны Европы потребовали от России незамедлительно прекратить огонь на 30 дней, чтобы начать переговоры.
- В ночь на 11 мая Владимир Путин провел экстренную пресс-конференцию, на которой предложил «без предварительных условий» (то есть без прекращения огня) начать переговоры в Турции. Он назвал дату — 15 мая. Путин ничего не сказал о том, на каком уровне (глав государств, министров или на уровне ниже) он хочет вести переговоры.
- 11 мая Дональд Трамп потребовал от Украины начать переговоры с Россией. Практически сразу после этого Владимир Зеленский заявил о своей готовности лично ехать на переговоры и встретиться с Путиным.
- 12 мая Трамп, который сейчас находится в турне на Ближнем Востоке, допустил, что тоже может приехать в Турцию.
- 13 мая Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации будет объявлен, «как только президент посчитает нужным».
Здравствуйте. Война продолжается уже 1176-й день. Есть высокая вероятность, что завтра представители России и Украины впервые с весны 2022 года встретятся, чтобы попытаться начать договариваться о мире. Сегодня мы в прямом эфире будем следить за тем, как идет подготовка к этому событию и что в это время происходит на фронте.