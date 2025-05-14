«Встреча должна закончиться политической победой». Зеленский заявил, что хочет обсудить с Путиным прекращение огня и обмен всех пленных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным на переговорах в Стамбуле, чтобы «найти формат для прекращения войны».

«Мы не можем сразу же договориться с ним обо всем. Это невозможно — у нас разные взгляды на жизнь, разные мировоззрения. Но так или иначе мы должны найти формат для прекращения войны. Несомненно, есть вещи, по которым нам нужно договориться, а технические детали мы сможем обсудить в другом формате», — сказал Зеленский в интервью европейским медиа 13 мая (цитата по Der Spiegel).

Если я встречусь с Путиным, встреча должна закончиться политической победой — прекращением огня или обменом пленными по принципу «всех на всех». А если он не придет, значит, ему не нужна политическая победа — ни для одной из стран.

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил провести прямые переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая. Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным.

В Кремле пока не раскрывают состав российской делегации, которая будет участвовать в переговорах. Бывший высокопоставленный чиновник Кремля сообщил The Washington Post 13 мая, что Россию на переговорах будут представлять глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Источник «Агентства», знакомый с ходом подготовки к переговорам, заявил, что участие Путина в переговорах пока не планируется. Два европейских дипломатических источника сообщили CNN, что сомневаются в том, что Путин поедет на переговоры в Турцию.

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