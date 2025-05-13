«Он боится переговоров со мной» Зеленский объявил, что едет в Турцию и будет ждать там Путина

Я готов к встрече с Путиным. Я встречался с этим человеком в 2019 году. Абсолютно понимаю, о чем говорить. Правда на нашей стороне. Но я считаю, что нам нужно сделать первый шаг, ради людей. Мы хотим договориться о начале завершения войны. Хотя бы о начале.

Я неоднократно говорил это Трампу. Я считаю, что Путин не хочет завершения войны. Он не хочет прекращения огня, не хочет каких-либо переговоров. Не говоря уж о том, что он боится прямых переговоров со мной.

Мы договорились с президентом Эрдоганом — 15 мая мы с ним будем в Анкаре. Мы будем ждать встречи с Путиным в Турции. Чтобы Россия не манипулировала городами и не говорила, что Путин не готов лететь в Анкару, я хочу сразу сказать: если Путин летит в Стамбул, мы с Эрдоганом тоже полетим в Стамбул.

Если Путин действительно готов не только в медиа, но и в реальной жизни встречаться, мы на уровне лидеров сделаем все, чтобы договориться о прекращении огня. Именно с ним я должен договариваться о прекращении огня, потому что только он это решает. Никто кроме меня не может вести переговоры о суверенитете, территориальной целостности Украины. Для этого мне не надо отменять указ о запрете переговоров с Путиным. Это его нарратив, что я должен что-то там отменить. Я себе ничего не запрещаю.

Я рассматриваю в любом случае результат. Результат номер один — это безусловное прекращение огня. Если Путин не приедет в Стамбул и снова продолжатся игры — это будет финальная точка и демонстрация того, что Россия не готова к окончанию войны. А значит, все обещания США и Европы должны быть выполнены и против России должен быть введен сильнейший пакет санкций.

Это краткий пересказ пресс-конференции Владимира Зеленского перед его поездкой в Турцию, где ожидаются российско-украинские переговоры. Заявления президента Украины приведены по УНИАН, «РБК-Украина» и «Политике страны» и незначительно отредактированы с сохранением смысла.

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Фото на обложке: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Image