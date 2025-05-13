WP сообщила, что на переговоры в Стамбул поедут Ушаков и Лавров. «Агентство» утверждает, что визит Путина пока не планируется

Россию на переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая будут представлять глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщил газете The Washington Post бывший высокопоставленный чиновник Кремля.

Ранее об этом же сообщала «Комсомольская правда», но публикация газеты вскоре была удалена, обратили внимание «Важные истории».

«Агентство» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к переговорам, также пишет, что российскую делегацию на встрече в Турции могут возглавить Ушаков и Лавров. По словам собеседника издания, поездка Владимира Путина на российско-украинские переговоры в Стамбуле пока не планируется.

На вопрос, поедет ли Путин на встречу, источник «Агентства» ответил отрицательно: «Нет, там Ушаков пока планируется. Может к нему Лавров добавится, но это пока не решено вроде».

Вернуться к прямым переговорам России и Украины в Стамбуле, первые раунды которых прошли в 2022 году, предложил Владимир Путин. В Кремле заявили, что российская делегация будет ждать украинскую 15 мая в Стамбуле. При этом там отказались сообщить, кто именно приедет на встречу со стороны РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что приедет в Турцию 15 мая и готов к встрече. В его офисе отмечали, что вести переговоры он будет только с Путиным.

Со стороны США в Турцию приедут госсекретарь страны Марко Рубио, а также, как утверждает Reuters, спецпосланники президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и Кит Келлог. Келлог говорил, что Дональд Трамп прилетит на переговоры, если на встречу приедет Путин.