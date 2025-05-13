Reuters: спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог поедут в Стамбул на переговоры России и Украины
Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог 15 мая отправятся в Стамбул, где должны пройти российского-украинские переговоры. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.
Других подробностей агентство не приводит.
Накануне Дональд Трамп допустил, что может приехать в Стамбул 15 мая на российско-украинские переговоры. «Я думал о том, чтобы прилететь. Я не знаю, где я буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно прилететь туда», — говорил президент США.
11 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться на переговорах в Стамбуле с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле пока не говорили, приедет ли Путин в Стамбул. На вопрос, кто именно будет представлять Москву на этих переговорах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Как только президент посчитает это нужным, мы объявим». Он добавил, что «российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг».