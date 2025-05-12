Трамп допустил, что может приехать в Стамбул, где (возможно) пройдут переговоры России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что может приехать в Стамбул 15 мая, где, вероятно, пройдут российско-украинские переговоры. Об этом он сказал на пресс-конференции 12 мая, передает Sky News.

«Я думал о том, чтобы прилететь. Я не знаю, где я буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно прилететь туда», — цитирует Трампа Reuters.

Он также заявил, что, по его мнению, Россия согласится на 30-дневное прекращение огня.

Обновлено. Владимир Зеленский заявил, что поддерживает намерение Дональда Трампа приехать на переговоры в Стамбул. «Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи. И, конечно, все мы в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами — на этой встрече в Турции. Это верная идея. Многое можем изменить», — написал президент Украины в своем телеграм-канале.

Власти Украины 10 мая после переговоров с лидерами Франции, Германии, Великобритании и Польши объявили, что готовы прекратить огонь на суше, в воздухе и на море «минимум на 30 дней», начиная с 12 мая. Президент РФ Владимир Путин в ответ предложил возобновить в Стамбуле переговоры России и Украины без предварительных условий, начиная с 15 мая. Украина и европейские лидеры настаивают, чтобы Россия сначала прекратила огонь.

11 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться на переговорах в Стамбуле с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы ждем завтра прекращения огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг (15 мая) в Турции. Лично», — сказал он. Путин пока не отвечал на это заявление Зеленского.

По информации Axios, Зеленский приедет в Турцию, где 15 мая могут пройти переговоры с Россией, даже если российские власти откажутся перед этим прекратить огонь.

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