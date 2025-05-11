«Отпускаю вас всех с богом. До свидания!» Ночная речь Путина. Он предложил начать с Украиной переговоры «без предварительных условий»

Мы предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры, причем без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле — там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны.

Хочу попросить [президента Турции] о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции, надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине. Завтра у нас намечен разговор с господином Эрдоганом.

Мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с украинской стороной.

Хотел бы вновь выразить признательность за посреднические услуги, усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, которые предпринимают наши зарубежные партнеры. А это и Китай, и Бразилия, страны Африки, Ближнего Востока, и в последнее время новая администрация Соединённых Штатов Америки.

Поскольку уже половина второго ночи, отпускаю вас всех с богом. До свидания!

Что предлагает Путин

Путин говорит, что согласен на 30-дневное прекращение огня с Украиной, «но есть нюансы» Разбираемся в этих нюансах вместе с политологом Михаилом Коминым

Что предлагает Путин

Путин говорит, что согласен на 30-дневное прекращение огня с Украиной, «но есть нюансы» Разбираемся в этих нюансах вместе с политологом Михаилом Коминым

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