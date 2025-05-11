Трамп потребовал от Украины начать переговоры с Россией. Зеленский заявил о готовности лично встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России, начать прямые переговоры в Турции 15 мая.

«По крайней мере, они смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответствующим образом!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Я начинаю сомневаться в том, что Украина пойдет на сделку с Путиным, который слишком занят празднованием победы во Второй мировой войне, которую невозможно было выиграть (даже близко не могло быть!) без Соединенных Штатов Америки».

«ВСТРЕЧАЙТЕСЬ, СЕЙЧАС ЖЕ!!!» — написал президент США.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь заявил, что готов встретиться на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы ждем завтра прекращения огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг (15 мая) в Турции. Лично», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

«Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут», — добавил он.

Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил в Кремле с речью, в которой предложил Украине возобновить прямые переговоры, «прерванные в 2022 году», с 15 мая в Стамбуле без предварительных условий.

Предложение о переговорах Путин сделал вскоре после того, как власти Украины объявили, что готовы к 30-дневному «полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней», начиная уже с понедельника, 12 мая. О таком решении было объявлено после визита в Киев Эммануэля Макрона, Дональда Туска, Кира Стармера и Фридриха Мерца.

После выступления Путина Владимир Зеленский заявил, что «Украина готова встречаться», но лишь после того, как Россия согласится на 30-дневное перемирие. Схожие заявления сделали и европейские союзники Украины.

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