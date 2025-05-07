«Победа достигнута в основном благодаря нам». Трамп официально объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провозгласить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, говорится в прокламации, опубликованной на сайте Белого дома 7 мая.

«Без жертв американских солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе», — говорится в прокламации Трампа. При этом он отметил, что США «чтят память каждого, кто принес себя в жертву ради своей страны, свободы и выживания Западной цивилизации».

Выступая в Белом доме, Трамп заявил, что США «должны отдать дань уважения и почтения» тем американцам, которые привели к победе во Второй мировой войне.

«По всему миру союзники по Второй мировой войне празднуют на этой неделе, но Соединенные Штаты никогда не присоединялись к надлежащему празднованию, а ведь победа была достигнута в основном благодаря нам. Нравится вам это или нет, но мы вступили в эту войну и выиграли ее, и нам помогали многие великие люди, многие великие союзники. Но я думаю, что никто не скажет, что мы не были доминирующей силой в той войне, и мы не празднуем это», — заявил Трамп.

Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social 2 мая, что провозгласит 11 ноября и 8 мая в США днями победы в Первой и Второй мировых войнах. Тогда Трамп заявил, что Соединенные Штаты «сделали больше, чем любая другая страна» ради победы во Второй мировой войне.