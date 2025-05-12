Axios: Зеленский поедет на переговоры в Стамбул, даже если Путин откажется прекратить огонь с 12 мая

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Турцию, где 15 мая могут пройти переговоры с Россией, даже если российские власти откажутся перед этим прекратить огонь, сообщило издание Axios, ссылаясь на слова украинского чиновника.

Ранее Зеленский заявил, что готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле в четверг, 15 мая, а также ожидает, что Россия согласится на «полное и длительное» прекращение огня, начиная с понедельника, 12 мая.

«У нас в Украине нет никакой проблемы вести переговоры — мы готовы к любым форматам», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном вечером 11 мая. Президент Украины отметил, что надеется на то, что «Путин в этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может». «Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция», — заявил Зеленский.

Президент США Дональд Трамп 8 мая потребовал от России и Украины «30-дневного безоговорочного прекращения огня». Власти Украины объявили 10 мая, что готовы прекратить огонь на суше, в воздухе и на море «минимум на 30 дней», начиная с 12 мая. Президент РФ Владимир Путин в ответ предложил возобновить в Стамбуле переговоры России и Украины без предварительных условий, начиная с 15 мая. Представители Украины заявили, что готовы встречаться после того, как Россия согласится на 30-дневное перемирие.

Вооруженные силы РФ атаковали Украину в ночь на 12 мая, применив ударные беспилотники и авиационные бомбы, следует из заявлений Воздушных сил ВСУ (1, 2).

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