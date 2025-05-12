Путин предложил Украине возобновить переговоры в Турции, прерванные в 2022 году. Что тогда обсуждалось? И с каким результатом?
В ночь с 10 на 11 мая президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вновь вступить в прямые переговоры о мире с Украиной. Он предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский согласился, причем добавил, что поедет в Стамбул лично и будет там ждать Путина.
Российский президент в своей речи настойчиво напоминал, что стороны уже вели переговоры в Стамбуле в 2022 году — и тогда их «прервали киевские власти». Путин не сказал прямо, что хочет возобновить переговоры именно с того этапа, на котором они прекратились, — да это и невозможно: прошло много времени, сильно изменились и военные, и дипломатические обстоятельства. Но возвращение в Турцию имеет как минимум символическое значение.
Стамбульские переговоры 2022 года — это на самом деле серия из двух дипломатических контактов между Россией и Украиной после начала полномасштабной войны. Первый — и тот, который теперь чаще всего вспоминают, — это конец марта и первая половина апреля. Российскую делегацию тогда возглавлял помощник Путина по культуре Владимир Мединский, а украинскую — лидер фракции «Слуга народа» (партии Зеленского) в Верховной Раде Давид Арахамия.
Этот этап переговоров начался со знаменитого «жеста доброй воли» (так это назвал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков) — отвода российских войск из-под Киева и Чернигова. А его важнейшим итогом стал проект соглашения, датированный 15 апреля 2022 года, но так и не подписанный сторонами. Содержание этого документа стало в подробностях известно широкой публике лишь спустя без малого два года, когда его текст получила американская газета The Wall Street Journal.
Проект предполагал запрет Украине вступать в НАТО и другие военные блоки (в ЕС — можно) и радикальное сокращение ее вооруженных сил: 85 тысяч солдат, 342 танков, 519 артиллерийских орудий, ракеты дальностью не больше 40 километров, запрет на поставки иностранного оружия. Украина должна была получить гарантии безопасности от США, Великобритании, Франции, Китая и России. От Украины не требовалось формального признания аннексии Крыма, но требовалось обязательство, что она не будет пытаться вернуть его силой. Россия также требовала закрепления за русским языком в Украине официального статуса. Украина этот пункт отвергла. Что касается Донбасса, его статус должен был стать предметом отдельных переговоров между Путиным и Зеленским.
Давид Арахамия потом говорил, что Украина не стала подписывать это соглашение, поскольку считала его уловкой. К тому моменту война шла полтора месяца, российский план стремительной «спецоперации» явно провалился, Украина оказывала сопротивление. В Киеве посчитали, что россияне хотят взять передышку, добиться ослабления противника, получше подготовиться — и вскоре предпринять новое вторжение.
Арахамия также признал, что западные союзники, и прежде всего британский премьер Борис Джонсон, отговаривали Украину подписывать соглашение. Это была бы фактически капитуляция — а Украина не была разгромлена. Кроме того, это был бы опасный прецедент силового пересмотра международного статус-кво.
Кроме того, в разгар стамбульских переговоров, в начале апреля 2022 года, украинские военные вошли в город Буча Киевской области, освобожденный после месяца российской оккупации. Потом в него приехали журналисты. В течение нескольких дней стало ясно: российские солдаты массово убивали мирных украинцев. Зеленский побывал в Буче 4 апреля — и это, по свидетельству его биографа Саймона Шустера, произвело на него большое эмоциональное впечатление. Украинский президент лишился последних иллюзий. Идея соглашения с Россией после Бучи стала казаться ему и многим людям в его окружении (в том числе и Арахамии) едва ли не кощунственной.
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Следующий этап российско-украинских переговоров в Стамбуле — это июль 2022 года. Он увенчался так называемой зерновой сделкой — отдельными соглашениями России и Украины с Турцией и ООН о свободном экспорте зерна из украинских портов. В основном это была уступка со стороны России, но не Украине, а «глобальному Югу», прежде всего, африканским странам, которым без украинского зерна грозил голод. Сделка продержалась год.
В дальнейшем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — один из немногих по-настоящему влиятельных мировых лидеров, которые могут себе позволить общаться как с Путиным, так и с Зеленским, — еще не раз предлагал себя на роль посредника. Но российско-украинские переговоры возобновились лишь в 2025 году — и на сей раз они, во-первых, были непрямыми (посредничали США), а во-вторых, проходили в Саудовской Аравии.
Эрдоган, похоже, всерьез обиделся, что его обошли. Тем более, что для Путина он куда удобнее в качестве посредника, чем американцы, которых российские власти и пропаганда старательно демонизируют. Саудовская Аравия — стратегический союзник США, а ее фактический правитель принц Мухаммад бин Салман — еще и личный союзник Дональда Трампа. Путин легко согласился на его помощь в урегулировании отношений с США, но «украинский вопрос» он тщательно отделяет от этого процесса. Поэтому — снова Эрдоган.
Если и Путин, и Зеленский приедут в Турцию, это будет их вторая встреча в качестве глав государств. Первая состоялась в 2019 году в Париже в так называемом нормандском формате — с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Тогда, на шестой год конфликта на востоке Украины и за два с лишним года до полномасштабного российского вторжения, стороны договорились об обмене пленными — и не смогли договориться ни об отводе войск, ни о статусе Донбасса и Крыма.
Несостоявшееся стамбульское соглашение апреля 2022 года — это еще и символ максималистских требований Путина. Только с тех пор эти требования стали еще более максималистскими. Теперь, после российского объявления об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, едва ли кто-то согласится откладывать обсуждение вопроса об их статусе, как в 2022-м решили отложить разговор о Донбассе.