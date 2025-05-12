Путин предложил Украине возобновить переговоры в Турции, прерванные в 2022 году. Что тогда обсуждалось? И с каким результатом?

Переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной 29 марта 2022 года. Стоят слева представители России Владимир Мединский и Леонид Слуцкий, стоит справа глава украинской делегации Давид Арахамия, сидит справа министр обороны Украины Алексей Резников Сергей Карпухин / ТАСС / Profimedia

В ночь с 10 на 11 мая президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вновь вступить в прямые переговоры о мире с Украиной. Он предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский согласился, причем добавил, что поедет в Стамбул лично и будет там ждать Путина.

Российский президент в своей речи настойчиво напоминал, что стороны уже вели переговоры в Стамбуле в 2022 году — и тогда их «прервали киевские власти». Путин не сказал прямо, что хочет возобновить переговоры именно с того этапа, на котором они прекратились, — да это и невозможно: прошло много времени, сильно изменились и военные, и дипломатические обстоятельства. Но возвращение в Турцию имеет как минимум символическое значение.

Стамбульские переговоры 2022 года — это на самом деле серия из двух дипломатических контактов между Россией и Украиной после начала полномасштабной войны. Первый — и тот, который теперь чаще всего вспоминают, — это конец марта и первая половина апреля. Российскую делегацию тогда возглавлял помощник Путина по культуре Владимир Мединский, а украинскую — лидер фракции «Слуга народа» (партии Зеленского) в Верховной Раде Давид Арахамия.

Этот этап переговоров начался со знаменитого «жеста доброй воли» (так это назвал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков) — отвода российских войск из-под Киева и Чернигова. А его важнейшим итогом стал проект соглашения, датированный 15 апреля 2022 года, но так и не подписанный сторонами. Содержание этого документа стало в подробностях известно широкой публике лишь спустя без малого два года, когда его текст получила американская газета The Wall Street Journal.

Вот пересказ той публикации

The Wall Street Journal рассказала об условиях договора России с Украиной, который был почти согласован в апреле 2022 года Он предусматривал «постоянный нейтралитет» Украины

Вот пересказ той публикации

The Wall Street Journal рассказала об условиях договора России с Украиной, который был почти согласован в апреле 2022 года Он предусматривал «постоянный нейтралитет» Украины

Проект предполагал запрет Украине вступать в НАТО и другие военные блоки (в ЕС — можно) и радикальное сокращение ее вооруженных сил: 85 тысяч солдат, 342 танков, 519 артиллерийских орудий, ракеты дальностью не больше 40 километров, запрет на поставки иностранного оружия. Украина должна была получить гарантии безопасности от США, Великобритании, Франции, Китая и России. От Украины не требовалось формального признания аннексии Крыма, но требовалось обязательство, что она не будет пытаться вернуть его силой. Россия также требовала закрепления за русским языком в Украине официального статуса. Украина этот пункт отвергла. Что касается Донбасса, его статус должен был стать предметом отдельных переговоров между Путиным и Зеленским.

Давид Арахамия потом говорил, что Украина не стала подписывать это соглашение, поскольку считала его уловкой. К тому моменту война шла полтора месяца, российский план стремительной «спецоперации» явно провалился, Украина оказывала сопротивление. В Киеве посчитали, что россияне хотят взять передышку, добиться ослабления противника, получше подготовиться — и вскоре предпринять новое вторжение.

Арахамия также признал, что западные союзники, и прежде всего британский премьер Борис Джонсон, отговаривали Украину подписывать соглашение. Это была бы фактически капитуляция — а Украина не была разгромлена. Кроме того, это был бы опасный прецедент силового пересмотра международного статус-кво.

Подробнее о заявлениях Арахамии и реакции на них

Кремль предлагал Украине прекратить войну — в обмен на ее отказ от вступления в НАТО Это заявил Давид Арахамия — глава украинской делегации на переговорах с РФ весной 2022 года. Российской пропаганде такая версия очень понравилась

Подробнее о заявлениях Арахамии и реакции на них

Кремль предлагал Украине прекратить войну — в обмен на ее отказ от вступления в НАТО Это заявил Давид Арахамия — глава украинской делегации на переговорах с РФ весной 2022 года. Российской пропаганде такая версия очень понравилась

Кроме того, в разгар стамбульских переговоров, в начале апреля 2022 года, украинские военные вошли в город Буча Киевской области, освобожденный после месяца российской оккупации. Потом в него приехали журналисты. В течение нескольких дней стало ясно: российские солдаты массово убивали мирных украинцев. Зеленский побывал в Буче 4 апреля — и это, по свидетельству его биографа Саймона Шустера, произвело на него большое эмоциональное впечатление. Украинский президент лишился последних иллюзий. Идея соглашения с Россией после Бучи стала казаться ему и многим людям в его окружении (в том числе и Арахамии) едва ли не кощунственной.

Книга Саймона Шустера «Шоумен: Владимир Зеленский и война в Украине» в переводе на русский язык вышла в издательстве «Медузы» в апреле 2025 года. Вы можете купить ее прямо сейчас.

Следующий этап российско-украинских переговоров в Стамбуле — это июль 2022 года. Он увенчался так называемой зерновой сделкой — отдельными соглашениями России и Украины с Турцией и ООН о свободном экспорте зерна из украинских портов. В основном это была уступка со стороны России, но не Украине, а «глобальному Югу», прежде всего, африканским странам, которым без украинского зерна грозил голод. Сделка продержалась год.

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В дальнейшем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — один из немногих по-настоящему влиятельных мировых лидеров, которые могут себе позволить общаться как с Путиным, так и с Зеленским, — еще не раз предлагал себя на роль посредника. Но российско-украинские переговоры возобновились лишь в 2025 году — и на сей раз они, во-первых, были непрямыми (посредничали США), а во-вторых, проходили в Саудовской Аравии.

Эрдоган, похоже, всерьез обиделся, что его обошли. Тем более, что для Путина он куда удобнее в качестве посредника, чем американцы, которых российские власти и пропаганда старательно демонизируют. Саудовская Аравия — стратегический союзник США, а ее фактический правитель принц Мухаммад бин Салман — еще и личный союзник Дональда Трампа. Путин легко согласился на его помощь в урегулировании отношений с США, но «украинский вопрос» он тщательно отделяет от этого процесса. Поэтому — снова Эрдоган.

Если и Путин, и Зеленский приедут в Турцию, это будет их вторая встреча в качестве глав государств. Первая состоялась в 2019 году в Париже в так называемом нормандском формате — с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Тогда, на шестой год конфликта на востоке Украины и за два с лишним года до полномасштабного российского вторжения, стороны договорились об обмене пленными — и не смогли договориться ни об отводе войск, ни о статусе Донбасса и Крыма.

Несостоявшееся стамбульское соглашение апреля 2022 года — это еще и символ максималистских требований Путина. Только с тех пор эти требования стали еще более максималистскими. Теперь, после российского объявления об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, едва ли кто-то согласится откладывать обсуждение вопроса об их статусе, как в 2022-м решили отложить разговор о Донбассе.

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