The Wall Street Journal рассказала об условиях договора России с Украиной, который был почти согласован в апреле 2022 года Он предусматривал «постоянный нейтралитет» Украины

Северодонецк после обстрела 6 апреля 2022 года Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA

Примерно через полтора месяца после начала полномасштабной войны российские и украинские переговорщики составили проект соглашения, который должен был остановить боевые действия. Он содержал пункт о «постоянном нейтралитете» Украины, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на 17-страничный проект договора.

В документе, датированном 15 апреля 2022 года, описывается, как переговорщики от обеих сторон собирались положить конец боевым действиям, а Украина, по всей видимости, тогда была готова согласиться на многие из требований России.

В частности, проект договора предусматривал запрет для Украины на получение иностранного оружия и вступление в НАТО (в ЕС — можно), а также сокращение численности ВСУ до 85 тысяч солдат, 342 танков и 519 артиллерийских орудий. Кроме того, Россия требовала сократить дальность действия украинских ракет до 40 километров. Украинские переговорщики, согласно WSJ, выдвигали другие условия: 250 тысяч военнослужащих, 800 танков и 1900 артиллерийских орудий.

Как пишет The Wall Street Journal, Россия на переговорах настаивала на том, что аннексированный Крым останется под ее контролем. Вопрос о статусе Донбасса не был включен в проект соглашения — предполагалось, что его обсудят Владимир Путин и Владимир Зеленский на личной встрече.

Помимо этого, Россия требовала, чтобы русский язык использовался в Украине наравне с украинским в органах власти и судах. Также российские переговорщики настаивали на отмене взаимных санкций и отзыве исков Украины, поданных в Международный уголовный суд. Киев с этими пунктами договора не согласился.

Безопасность Украины по проекту соглашения должны были гарантировать иностранные государства, в том числе США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. Однако на время действия договора гаранты должны были «прекратить действие международных договоров и соглашений, несовместимых с постоянным нейтралитетом Украины», включая любые обещания двусторонней военной помощи.

Президент РФ Владимир Путин в недавнем интервью телеведущему Такеру Карлсону заявил о готовности России к диалогу по мирному урегулированию конфликта. Журналисты со ссылкой на западных чиновников пишут, что Путин не отказался от своих целей в Украине, а потенциальное мирное соглашение будет основываться на проекте договора, составленном вскоре после начала полномасштабной войны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в свою очередь, что этот документ более неактуален. «В марте 2022 года были одни условия на земле. Сегодня — другие условия и другой юридический статус территорий, которые стали регионами РФ. Это записано в конституции нашей страны», — заявил Песков. Он также подтвердил, что текст мирного договора действительно был согласован.

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