«А что, если Путин побеждает?» В Европе обсуждают последствия возможного поражения Украины в войне с Россией. Главное из текста Bloomberg

Российские военные ведут огонь по позициям ВСУ в Лимане Станислав Красильников / Спутник / Scanpix / LETA

В связи с разногласиями по поводу предоставления помощи Киеву европейские страны начали рассматривать последствия возможного поражения Украины в войне с Россией, в том числе заново оценивая риски, которые Москва может представлять для членов НАТО на востоке Европы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом этих дискуссий.

Статья журналистов озаглавлена так: «А что, если Путин побеждает? Союзники США опасаются поражения — в то время как помощь Украине остановлена».

По словам собеседников издания, последствия победы России будут ощущаться по всему миру, так как партнеры и союзники США начнут сомневаться в надежности обещаний Вашингтона об оборонительной помощи. Источники Bloomberg считают, что последствия «такой стратегической неудачи» будут «глубже», чем после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. «И это без учета того, что Дональд Трамп может победить на президентских выборах в следующем году и реализовать свои публичные обещания выйти из крупных альянсов, включая НАТО, и заключить сделку с Путиным по Украине», — напоминает издание.

Bloomberg отмечает, что европейские лидеры уже публично выражают тревогу. В качестве примера издание приводит слова премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, который на саммите Евросоюза на прошлой неделе заявил: «Если Украина не получит поддержки со стороны ЕС и США, то победит Путин». В странах Балтии вопрос возможного нападения России обсуждают не в контексте «что будет, если», а как конкретную перспективу, пишет Bloomberg. Кроме того, президент США Джо Байден пообещал помогать Украине «до тех пор, пока мы сможем», тогда как раньше он говорил, что Вашингтон будет делать это «столько, сколько потребуется».

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По итогам саммита ЕС глава Европейского совета Шарль Мишель объявил, что лидеры стран Евросоюза не смогли договориться о включении помощи Украине в бюджетный план Евросоюза, в том числе о выделении 50 миллиардов евро экономической помощи. По его словам, против этого выступила только одна страна. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что это он наложил вето на решение Евросоюза. Кроме того, в Конгрессе США на фоне внутриполитических разногласий не одобрен законопроект, который предусматривает выделение 61,4 миллиарда долларов на помощь Киеву

По мнению европейских чиновников, если Украина не получит оружие, необходимое ей для защиты, Россия будет стремиться захватить больше территорий и разрушить больше инфраструктуры. Они считают, что, не имея возможности защитить себя, Украина может быть вынуждена принять мирное соглашение на условиях Москвы.

Западные чиновники предполагают, что Путину потребуется как минимум несколько лет, чтобы компенсировать потери российской армии в Украине. Однако прежняя уверенность чиновников в том, что вторжение в Украину станет «стратегическим поражением» для президента России, сменилась на ощущение, что ставка Путина на то, что он «продержится дольше» США и их союзников, может оказаться верной.

Один из собеседников Bloomberg считает, что победа России спровоцирует поток беженцев в Евросоюз — и это усилит напряженность между членами альянса. Кроме того, украинское сопротивление перейдет к партизанской тактике, что приведет к нестабильности на восточной границе ЕС. По словам других официальных лиц, некоторые европейские страны могут стремиться укрепить свои связи с Москвой или Пекином, чтобы избежать необходимости слишком сильно полагаться на «ненадежные» Соединенные Штаты.

Союзники Украины в ЕС и США утверждают, что пакет помощи Украине будет одобрен в начале 2024 года, но это вряд ли приведет к серьезному прорыву на поле боя, пишет Bloomberg. По оценке издания, становится очевидным, что война может продолжаться долгие годы.

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