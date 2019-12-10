На своей первой встрече Путин и Зеленский договорились только об обмене пленными (и даже к этому есть вопросы). Главное

Thibault Camus / pool / EPA / Scanpix / LETA

Первые с 2016 года переговоры в верхах, посвященные урегулированию конфликта на востоке Украины, длились около восьми часов. Они прошли в Париже в так называемом «нормандском формате» — с участием Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона (для них это была первая подобная встреча), Владимира Путина и Ангелы Меркель. Информация о том, как именно будут проходить переговоры, несколько раз менялась. В итоге сначала Путин и Зеленский встретились с европейскими лидерами двое на двое. После этого прошли четырехсторонние переговоры, которые, в свою очередь, прервались на разговор президентов России и Украины. Сколько они проговорили с глазу на глаз, точно неизвестно. Все вчетвером, очевидно, продолжили общение за длительным общим ужином, и только поздним вечером состоялся брифинг для прессы.

Россия и Украина договорились об обмене «всех» удерживаемых лиц — но вопросы остались. Итоговое коммюнике встречи состоит из трех частей — «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений » и «Продолжение». Согласно тексту документа, до конца года Россия, Украина, а также самопровозглашенные ДНР и ЛНР должны вернуть друг другу всех заключенных, лишившихся свободы в ходе вооруженного конфликта. Однако, если Зеленский на пресс-конференции говорил о формуле «всех на всех», то Путин подчеркнул, что речь идет об «установленных» лицах. Это может быть камнем преткновения, поскольку раньше многие обмены срывались как раз из-за того, что стороны не могли согласовать списки заключенных.

Договориться об отводе вооруженных сил ото всей линии фронта не получилось. Решено, что до конца марта 2020 года украинские войска со своей стороны и силы ДНР и ЛНР со своей отойдут еще от трех пунктов дополнительно к тем трем, где разведение произошло прошедшей осенью. Ранее считалось, что разведение войск по всей линии разграничения может стать одной из инициатив украинской делегации. В итоге, как сообщают украинские СМИ, на этом настаивал Путин, но Зеленский отказался — возможно, из-за сложностей, с которыми он столкнулся при предыдущих попытках отвести войска и особенно добровольцев.

По другим военно-политическим вопросам прогресса еще меньше. Стороны не смогли договориться о том, на каких условиях Украина может вернуть себе контроль над государственной границей с Россией. Путин настаивает на том, что это может произойти в соответствии с буквой Минских соглашений — то есть после выборов в Донбассе, Зеленского эти условия не устраивают. Кроме того, Зеленский категорически исключил федерализацию Украины, в то время как Путин, не упоминая слова федерализация, подчеркнул, что особый статус территорий ДНР и ЛНР должен быть прописан в украинской конституции. Президент Украины дал понять, что Минские соглашения могут подвергаться коррекции в связи с изменившимися реалиями, в то время как президент России заявил, что все пункты соглашения связаны друг с другим, поэтому их нужно выполнять полностью. Наконец, на исходе пресс-конференции Зеленский заявил, что в постоянных консультациях о судьбе Донбасса должны принимать участие не только представители сепаратистов, но и тех, кто бежал от них на территорию Украины. Другие лидеры никак не прокомментировали эту идею, так что осталось не ясным, был ли это экспромт Зеленского.

Тема Крыма не обсуждалась. Это подтвердили представители украинской делегации. Президент Украины планировал поднять этот вопрос, но в Кремле заранее говорили, что никакого обсуждения здесь быть не может.

Газовый конфликт не разрешен. Представители украинской компании «Нафтогаз» заявили, что не намерены в обмен на долгосрочный транзитный контракт отказываться от исковых требований к российскому «Газпрому», поданных в международные суды в связи с нарушением условий транзита газа. Как заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, стороны «договорились продолжать договариваться». Если соглашение не будет достигнуто до конца года, то с 1 января 2020 года могут прекратиться поставки российского газа в Европу, к чему там довольно активно готовятся.

Следующая встреча в «нормандском формате» должна быть через четыре месяца. Наряду с обменом пленными эта одна из немногих договоренностей, о которой участники переговоров говорили журналистам как о точно достигнутой. Как сообщают РИА Новости, из текста коммюнике следует, что темой встречи станет проведение местных выборов в Донбассе, то есть политическое урегулирование.

По итогам переговоров Зеленский заявил, что пока между ним и Путиным —ничья. «Сегодня были какие-то уступки, я это почувствовал, — сказал президент Украины. — Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем — ничья». Несмотря на то, что участникам переговоров не удалось достичь почти никаких конкретных договоренностей, все они, так или иначе, говорили о своем оптимизме. Макрон заявил о достигнутом прогрессе, который состоял уже в самом факте проведения подобной встречи спустя три года; Путин заявил о «потеплении» в отношениях России и Украины; Зеленский — о том, что разногласия не помешают дальнейшему диалогу.

Чего ждали от переговоров Зеленский и Путин встречаются первый раз. О чем они могут договориться, а о чем — точно нет

Дмитрий Карцев