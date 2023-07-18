Россия вышла из зерновой сделки. Что это значит и к каким последствиям приведет

Судно «Самсун» — последнее, которое Россия согласилась пропустить по Черному морю в рамках зерновой сделки — покидает порт Одессы, 16 июля 2023 года Serhii Smolientsev / Reuters / Scanpix / LETA

17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке прекратили действие и она остановлена. Представитель Кремля сказал, что часть договоренностей, касающихся России, «не выполнена до сих пор». Но, по словам Пескова, как только они будут выполнены, Москва незамедлительно «вернется к реализации этой сделки».

Зерновая сделка (также известная как Черноморская зерновая инициатива) была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. Россия, Украина, Турция и ООН подписали два документа — по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие сделки продлили в ноябре 2022 года на 120 дней, а затем еще дважды, но на два месяца. Необходимость в зерновой сделке возникла из-за полномасштабного вторжения России в Украину. К маю 2022 года в Украине хранилось около 20 миллионов тонн зерна, которое невозможно было экспортировать (на Украину приходилось 10% мирового рынка пшеницы, 15% — кукурузы, 13% — ячменя, 50% — подсолнечного масла). С момента подписания зерновой сделки из украинских портов с остановкой для проверки в Турции отправились миллионы тонн продовольствия.

После официального выхода Москвы из черноморской инициативы президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев может продолжить поставки зерна по черноморскому коридору. По его словам, к украинским властям обратились компании-собственники кораблей и сказали, что готовы продолжать поставки зерна, «если Украина готова выпускать, а Турция будет пропускать». Зеленский напомнил, что в рамках зерновой сделки были подписаны два соглашения: первое заключили Россия, Турция и ООН, второе — Украина, Турция и ООН. Таким образом, отметил украинский президент, выходом из сделки РФ прекращает свое соглашение только с ООН и Стамбулом. «Но не с нами. У нас не было с ними никаких договоренностей», — подчеркнул он.

На следующий день предложение Зеленского прокомментировали в Кремле. Песков отметил, что стороны, которые попытаются продолжить реализацию зерновой сделки без участия России, должны учитывать риски, связанные с тем, что маршрут вывоза украинского зерна проходит вблизи района боевых действий. Он добавил, что Владимир Путин пока не планирует общаться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по теме зерновой сделки. При этом МИД РФ сообщил, что Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, во время которого они «рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам».

Российские власти неоднократно заявляли о готовности приостановить свое участие в черноморской инициативе. Незадолго до ее окончания об этом говорил и Владимир Путин. 13 июля он заявлял, что Москва «по доброй воле» многократно продлевала сделку. Путин обвинил западные страны в том, что они не выполняют свои обещания.

МИД РФ называл пять «системных» проблем, из-за которых зерновая сделка не может быть продлена. По мнению российской стороны, это:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;

восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Во время телефонного разговора 15 июля с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой Путин, как передавала пресс-служба Кремля, говорил, что остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия — ООН «обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений».

Решение российских властей остановить участие в зерновой сделке осудили США и Евросоюз. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал выход РФ из черноморской инициативы «бессовестным». По его мнению, все страны мира должны увидеть, что Россия «несет ответственность за отказ в продовольствии людям, которые отчаянно в нем нуждаются по всему миру», и в том, что она способствует росту цен. Глава Госдепа отметил, что США и Украина рассматривают другие варианты экспорта продукции через Черное море, например, с помощью железнодорожного сообщения или автотранспорта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко разочарован решение российских властей, добавив, что это наносит удар по нуждающимся людям по всему миру. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала выход РФ из сделки «циничным шагом».

Президент Турции Реджеп Эрдоган в свою очередь заявил, что «мой друг Владимир Путин хочет продолжить соглашение».

The New York Times предполагает, что из-за недоступности черноморских портов Украине придется увеличить использование альтернативных маршрутов для доставки зерна, используя грузовики, поезда и речные баржи. Однако такие виды перевозок занимают больше времени и не могут обеспечить объемы, сравнимые с морскими поставками.

При этом, отмечает Politico, еще до официального выхода РФ из сделки черноморская инициатива была фактически приостановлена. Количество отгрузок сократилось, а в мае было экспортировано только 1,3 миллиона тонн продовольствия. С конца июня в рамках зерновой сделки не было зарегистрировано ни одного судна. Агентство Reuters писало, что утром 16 июля из Одессы отправилось последнее судно с украинским зерном, которое Россия согласилась пропустить по Черному морю. Власти России с 27 июня не одобряли заявки на вывоз зерна. В связи с этим, подчеркивает Politico, выход РФ из соглашения не будет иметь таких серьезных последствий на мировые рынки, как вторжение в Украину. При этом издание подчеркивает, что любое сокращение мировых поставок или волатильность на рынках — какими бы незначительными они ни были — оказывает влияние на бедные страны. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которые приводит The New York Times, зерновая сделка особенно важна для 14 африканских стран, для которых половина импорта пшеницы зависит от Украины и России.

Как утверждает Politico в другой публикации, страны Запада надеются, что Китай сможет оказать давление на Россию для возвращения к зерновой сделке. Издание поясняет, что в последние годы Пекин все больше обращался к Украине как к поставщику зерна и других продуктов, а также получал поставки благодаря черноморской инициативе.

По мнению британского аналитика, эксперта по России и Украине Тимоти Эша, решение РФ о выходе из зерновой сделки связано с попытками Путина «восстановить образ сильной власти» после мятежа ЧВК Вагнера. Помимо ущерба для конкретных стран, зависящих от экспорта продовольствия, такое решение показывает, насколько слаб Путин и как он «отчаянно пытается использовать любые рычаги воздействия, какие только может», сказал Эш в комментарии The New York Times.

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