Глава Еврокомиссии осудила выход России из зерновой сделки и пообещала, что ЕС продолжит поставлять украинское зерно на мировые рынки

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила выход России из зерновой сделки и пообещала, что Евросоюз продолжит поставлять украинскую сельхозпродукцию на мировые рынки.

«Я решительно осуждаю циничный шаг России по прекращению Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия ООН и Турции», — написала глава Еврокомиссии.

Она также добавила, что Евросоюз продолжит работу над обеспечением продовольственной безопасности для уязвимых слоев населения во всем мире.

По ее словам, украинская сельхозпродукция продолжит поступать на мировые рынки по «линиям солидарности» — сети сухопутных и речных маршрутов между Украиной и Евросоюзом.

Россия объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это решение тем, что в рамках соглашения не выполнялись требования РФ, в числе которых были беспрепятственные поставки российского аммиака в Европу через Украину, а также о подключение Россельхозбанка к системе SWIFT.

На Западе решение России осудили. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал его «бессовестным», призвав как можно скорее перезаключить соглашение. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зерновую сделку можно продлить без участия России. С соответствующим предложением Украина обратилась к Турции и ООН.

Соглашение о вывозе зерна из черноморских портов Украины было заключено в июле 2022 года. С тех пор оно несколько раз продлевалось. За время работы гуманитарного коридора Украина экспортировала почти 33 миллиона тонн агропродукции в 45 государств мира.