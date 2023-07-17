Зеленский заявил, что зерновую сделку можно продолжить без участия России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может продолжить поставки зерна по черноморскому коридору несмотря на выход России из зерновой сделки. Цитату Зеленского из интервью африканским журналистам опубликовал в фейсбуке его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

«Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, которые являются собственниками кораблей. Они сказали, что готовы продолжить поставки зерна, если Украина готова выпускать, а Турция будет пропускать», — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что в рамках зерновой сделки были подписаны два соглашения. Первое заключили Россия, Турция и ООН, второе — Украина, Турция и ООН. «Поэтому, когда Россия говорит, что прекращает [зерновую сделку], она прекращает свои соглашения с генеральным секретарем ООН Гуттеришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было с ними никаких договоренностей», — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, он уже поручил украинскому МИДу уведомить Турцию и ООН, что Киев готов продолжать поставки зерна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 июля заявил о «фактическом прекращении» зерновой сделки. По словам представителя Кремля, это произошло из-за того, что в рамках соглашения не выполнялись требования России. В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва уже официально уведомила Украину, Турцию и ООН.

Российский МИД пояснил, что в рамках прекращения зерновой сделки Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря, а также восстанавливает там режим временно опасного района. В ведомстве также уточнили, что «черноморская инициатива» прекратит функционирование 18 июля, тогда же будет расформирован совместный координационный центр в Стамбуле.

Россия и Украина при участии Турции и ООН подписали соглашение о вывозе зерна из черноморских портов в июле 2022 года. С тех пор оно несколько раз продлевалось. В рамках этого соглашения Россия выдвигала несколько условий, в том числе о беспрепятственных поставках российского аммиака в Европу через Украину, а также о подключении Россельхозбанка к системе SWIFT, от которой он был отключен из-за санкций.

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