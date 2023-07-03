FT: Евросоюз может подключить к SWIFT дочернюю компанию Россельхозбанка, чтобы Россия продлила зерновую сделку

Страны-члены Евросоюза обсуждают возможность подключения к международной системе SWIFT дочерней структуры Россельхозбанка, сообщает Reuters со ссылкой на The Financial Times.

Такой шаг должен обеспечить согласие России на продление зерновой сделки, в рамках которой вывозится украинское зерно из заблокированных черноморских портов.

Россельхозбанк, как и многие другие российские кредитные организации, в рамках санкций был отключен от SWIFT. Власти РФ неоднократно называли переподключение Россельхозбанка к этой системе условием продления зерновой сделки.

Идея создания «дочки» Россельхозбанка, которую подключат к SWIFT, и будут проводить через нее расчеты за экспорт зерна, была выработана в ходе переговоров с участием представителей ООН.

Источники FT сообщили, что такой план обсуждался на саммите в Брюсселе в конце июня и назвали его «наименее худшим вариантом».

Собеседники издания также отметили, что угрозы России не продлить зерновую сделку на этот раз выглядят более серьезными, чем ранее.

Обновление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему пока нечего сообщить в связи с информацией о подключении к SWIFT «дочки» Россельхозбанка, сообщает «Интерфакс». Песков добавил, что часть договоренностей по зерновой сделке «по-прежнему не выполнена».

Россия и Украина при участии Турции и ООН подписали соглашение о вывозе зерна из черноморских портов в июле 2022 года. С тех пор срок действия сделки несколько раз продлевался, последний на данный момент раз — до середины июля.

Помимо переподключения Россельхозбанка к SWIFT, власти РФ называли условиями продления сделки, в числе прочего, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей к ней, а также снятие ограничений на страхование и перестрахование.