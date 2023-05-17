Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки еще на два месяца

Соглашение по экспорту украинского зерна продлевается еще два месяца. Об этом объявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает турецкое агентство «Анадолу».

В своем заявлении Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина «за его искреннюю поддержку наших усилий в этом процессе», а также президента Украины Владимира Зеленского за его «конструктивное сотрудничество».

«Мы продолжим наши усилия, чтобы обеспечить выполнение всех условий соглашения и его продление в следующий раз. Кроме того, наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это», — сказал Эрдоган.

Обновление. Официальный представитель МИД России Мария Захарова вскоре подтвердила продление зерновой сделки на два месяца. Она отметила, что «перекосы» в выполнении сделки «должны быть максимально быстро исправлены».

Власти РФ говорили, что сделка может быть не продлена, если условия России не будут выполнены. Российский МИД называл пять «системных проблем», без решения которых невозможно продления зерновой сделки: переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники в Россию, разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством, отмена ограничений на страхование и перестрахование, а также восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса».

Были ли эти условия выполнены для нового продления сделки, пока не сообщалось.

Россия и Украина при участии Турции и ООН в июле 2022 года подписали соглашение о вывозе зерна из черноморских портов. В марте 2023 года Россия согласилась продлить «зерновую сделку» только на 60, а не на 120 дней, как предполагало соглашение. Срок нынешнего соглашения истекает 18 мая.