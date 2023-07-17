Кремль объявил о «фактическом прекращении» зерновой сделки

Действие зерновой сделки фактически прекращается с 17 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, это произошло из-за того, что в рамках соглашения не выполнялись условия, на которых настаивала Россия, передает «Интерфакс».

Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации — истекает срок 17 июля, к сожалению часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих, поэтому ее действие прекращается. Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки, незамедлительно. Де-факто такая ситуация.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва уже официально уведомила Украину, Турцию и ООН «о возражении против продления сделки».

Россия и Украина при участии Турции и ООН подписали соглашение о вывозе зерна из черноморских портов в июле 2022 года. С тех пор оно несколько раз продлевалось.

Россия выдвигает несколько условий для продления соглашения. Среди них — беспрепятственные поставки аммиака в Европу через Украину, а также подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, от которой он был отключен в рамках санкций.

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