Последнее в рамках действующей зерновой сделки судно покинуло порт Одессы

Из Одессы утром 16 июля отправилось последнее судно с украинским зерном, которое Россия согласилась пропустить по Черному морю в рамках действующей зерновой сделки, сообщает Reuters.

Власти России с 27 июня не одобряли заявки на вывоз зерна. Ходящее под флагом Турции судно «Самсан» стало последним, получившим разрешение.

Срок действия зерновой сделки, напоминает агентство, истекает 17 июля, если Россия не объявит о ее продлении. Пока поступали сообщения, что власти РФ рассматривают возможность продлить зерновую сделку, но официально об этом объявлено не было.

Сделка, в рамках которой зерно из украинских портов на Черном море, заблокированных Россией, через Турцию вывозили покупателям, была заключена в июле 2022 года. Действие соглашения несколько раз продлевали, последний раз — 17 мая 2023 года. Россия выдвигает ряд условий для продления сделки, среди которых подключение Россельхозбанка к межбанковской системе SWIFT, от которой он был отключен в рамках санкций.

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