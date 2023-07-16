Последнее в рамках действующей зерновой сделки судно покинуло порт Одессы
Из Одессы утром 16 июля отправилось последнее судно с украинским зерном, которое Россия согласилась пропустить по Черному морю в рамках действующей зерновой сделки, сообщает Reuters.
Власти России с 27 июня не одобряли заявки на вывоз зерна. Ходящее под флагом Турции судно «Самсан» стало последним, получившим разрешение.
Срок действия зерновой сделки, напоминает агентство, истекает 17 июля, если Россия не объявит о ее продлении. Пока поступали сообщения, что власти РФ рассматривают возможность продлить зерновую сделку, но официально об этом объявлено не было.
Сделка, в рамках которой зерно из украинских портов на Черном море, заблокированных Россией, через Турцию вывозили покупателям, была заключена в июле 2022 года. Действие соглашения несколько раз продлевали, последний раз — 17 мая 2023 года. Россия выдвигает ряд условий для продления сделки, среди которых подключение Россельхозбанка к межбанковской системе SWIFT, от которой он был отключен в рамках санкций.