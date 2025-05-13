Россия продолжает готовиться к переговорам с Украиной, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отказался ответить на вопрос, кто именно будет представлять Москву на этих переговорах. «Как только президент посчитает это нужным, мы объявим», — сказал Песков.

«Здесь нужно исходить из того, что было сказано в ночном заявлении президентом по итогам празднования 9 мая. Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся», — добавил представитель Кремля.

Власти Украины 10 мая после переговоров с лидерами Франции, Германии, Великобритании и Польши объявили, что готовы прекратить огонь на суше, в воздухе и на море «минимум на 30 дней», начиная с 12 мая. Президент РФ Владимир Путин в ответ предложил возобновить в Стамбуле переговоры России и Украины без предварительных условий, начиная с 15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться на переговорах в Стамбуле с президентом РФ Владимиром Путиным. В свою очередь президент США Дональд Трамп сказал, что тоже может прилететь в Стамбул на российско-украинские переговоры.

По информации Axios, Зеленский приедет в Турцию, даже если российские власти откажутся перед этим прекратить огонь. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Зеленский не будет встречаться в Стамбуле ни с кем с российской стороны, кроме Владимира Путина.

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