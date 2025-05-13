Война Тысяча сто семьдесят пятый день. Приедет ли Путин на переговоры в Стамбул? Официальный ответ Кремля: он скажет, когда посчитает нужным

Противотанковые заграждения («зубы дракона») в Запорожской области. 10 мая 2025 года Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной «без предварительных условий». Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным. Свое прямое участие допустил и Дональд Трамп. Вы верите, что встреча президентов состоится? Чего вы от нее ожидаете? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Кремль отказывается говорить, приедет ли Путин в Стамбул

За два дня до 15 мая — даты, на которую намечено проведение прямых переговоров между Россией и Украиной, — до сих пор нет ясности, в каком формате они будут проходить и кто примет в них участие.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне после разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом подтвердил, что готов приехать в Стамбул и готов к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Он выразил надежду, что в Турцию приедет и президент США Дональд Трамп, который за несколько часов до этого заявил, что «думал о том, чтобы прилететь». Сам Трамп сейчас находится в Саудовской Аравии с официальным визитом.

Путин, который и предложил проведение переговоров в Стамбуле, пока никак не комментировал возможность своего личного участия в них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге также отказался раскрыть состав российской делегации, заявив, что это будет сделано «как только президент посчитает нужным».

«Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся», — сказал Песков.

В российских новостных телеграм-каналах сегодня утром начали распространяться сообщения о том, что Путин не полетит в Турцию, а Россию на переговорах якобы будут представлять глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Источником этих слухов стал правозащитный проект Gulagu.net, написавший об этом со ссылкой на единственный анонимный источник, «близкий к ФСО». По утверждению источника, для Лаврова и Ушакова якобы уже готовят спецборт летного отряда «Россия». Подтверждения этой информации нет.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сегодня утром заявил, что в Стамбуле Зеленский не намерен встречаться ни с кем из россиян, кроме Путина. «Мы же понимаем конструкцию власти в России. Даже Лавров, не то что Мединский, вряд ли они уполномочены принимать те или иные решения, которые являются идеей фикс самого Путина. То есть принять решение о продолжении войны или остановке войны может только Путин», — сказал Подоляк.

Он также отметил, что если Путин приедет в Стамбул, в Киеве могут оперативно отменить указ Зеленского, который запрещает прямые переговоры с президентом РФ. По словам Подоляка, это может произойти уже на этапе подготовки к подписанию каких-либо «юридически выверенных документов».

Глава офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, также подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров, но первым и самым важным шагом должно быть прекращение огня. «Отказ Путина участвовать в переговорах в Турции станет последним сигналом нежелания России прекращать войну», — сказал он.

Европа откладывает обещанное ужесточение санкций в ожидании переговоров

Лидеры стран Европы готовы подождать до 15 мая, прежде чем оказывать давление на США, чтобы вводить новые санкции против России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, 12 мая американцы дали понять Европе, что прежде чем усилить давление на Путина, Белый дом хочет дать Москве возможность принять участие в переговорах.

Если Путин откажется от встречи с Зеленским или по итогам переговоров в любом формате Россия не согласится на немедленное прекращение огня, в ЕС призовут Дональда Трампа ввести санкции против Москвы. В то же время, пишет Bloomberg, пока неясно, готовы ли США двигаться в этом направлении.

Как напоминает агентство, еще в субботу, 10 мая, Великобритания, Франция и Германия считали, что у них уже есть согласие Трампа на введение новых санкций в случае отказа России от перемирия. Именно тогда европейские страны вместе с Украиной публично призвали Путина полностью прекратить огонь с 12 мая на 30 дней и пригрозили усилением давления в случае отказа. Когда Путин проигнорировал требование о перемирии, вместо этого предложив Украине прямые переговоры, Трамп поддержал его, что стало неожиданностью для Европы.

На официальном уровне в ЕС в понедельник продолжают угрожать РФ усилением санкций. Так, вчера днем официальный представитель правительства Германии заявил, что «часики тикают» и что если Москва не прекратит огонь до конца суток, новые ограничения будут введены. Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что «с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов».

Сегодня утром российские атаки на Украину продолжились. Каких-либо новых публичных комментариев представители ЕС пока не делали.

Война глазами читателей «Медузы»

Татьяна (Москва). Я тот самый человек, который «не вывез семью» из России. Который продолжает давать ребенку портрет ее прапрадедушки на 9 мая, который совершенно не против того, что ребенок знает гимн страны наизусть. При этом я всегда была и остаюсь категорически против пилоток и военной формы на детях, отождествления величайшей победы над фашизмом в XX веке и аморальной, бесчеловечной войны в Украине в XXI-м.

Меня бесконечно возмущают люди, которые путают любовь к своей стране и смердящий режим, который в этой стране установился. Которые подменяют понятия, показывая 9 мая репортажи из Украины, выдавая это за героизм, или же отказываются вовсе от дня Великой победы, так как теперь «праздник омрачен».

Меня огорчает, что люди перекладывают ответственность за воспитание своих детей на образовательные учреждения, (которые, естественно, часть режима) вместо того, чтобы разговаривать с детьми, объяснять, учить критическому мышлению. Ватников из детей делает не школа и не телевизор. А родители, которые не проговаривают, не учат отделять факты от мнения, не учат рассуждать, думать и принимать решения.

Меня до коликов достало это бесконечное перебрасывания мяча: «переговоры» — «нет, остановка огня» — «нет, вы приезжайте» — «нет, вы первые». Этим недочеловекам, играющим в свои игры, совершенно наплевать на настоящих людей. А настоящих людей жалко до слез. Страшно, что этому нет конца. И страшно, что система пережевывает и выплевывает бездыханных благодетелей, оставляя у власти только себе подобных извергов и монстров.

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