Германия заявила, что Россия должна согласиться на безоговорочное 30-дневное прекращение огня в Украине до конца понедельника, 12 мая, или в отношении нее введут новые санкции, сообщает The Guardian.

«Часики тикают», — заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус около полудня по берлинскому времени (13:00 мск).

По его словам, если Москва не согласится прекратить огонь, европейские лидеры начнут подготовку к новым санкциям в отношении России.

Лидеры Украины, Германии, Франции и Великобритании 10 мая призвали Россию прекратить огонь минимум на 30 дней, начиная с 12 мая. В ответ президент РФ Владимир Путин предложил Украине начать прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Украина и европейские лидеры настаивают на том, чтобы Россия сначала прекратила огонь, в то же время представители РФ предлагают сперва провести переговоры. По данным Axios, президент Украины Владимир Зеленский поедет на переговоры в Стамбул, даже если Путин откажется прекратить огонь с 12 мая.

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