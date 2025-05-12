Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал требование Запада о том, что Кремль должен согласиться на 30-дневное прекращение огня в Украине.

«Такой язык ультиматумов для России неприемлем. Он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — сказал на брифинге представитель Кремля.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что у Москвы есть время до конца 12 мая, чтобы согласиться на безоговорочное перемирие или в отношении нее введут новые санкции.

Лидеры Украины, Германии, Франции и Великобритании 10 мая призвали Россию прекратить огонь минимум на 30 дней, начиная с 12 мая. В ответ президент РФ Владимир Путин предложил Украине начать прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Украина и европейские лидеры настаивают на том, чтобы Россия сначала прекратила огонь, в то же время представители РФ предлагают сперва провести переговоры. Как утверждает Песков, Россия «настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования». По данным Axios, президент Украины Владимир Зеленский поедет на переговоры в Стамбул, даже если Путин откажется прекратить огонь с 12 мая.

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