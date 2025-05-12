Война Тысяча сто семьдесят четвертый день. Россия и Украина готовятся к первым переговорам с 2022 года. Обстрелы продолжаются

Краматорск Донецкой области Украины, 11 мая 2025 года Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

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Мир

Киев предложил прекратить огонь с 12 мая (этого не случилось). Москва призвала провести прямые переговоры 15 мая (Украина согласна)

В минувшие выходные представители России и Украины сделали несколько заявлений, призванных положить конец войне, продолжающейся более трех лет. Стороны активизировали свои усилия после того, как президент США Дональд Трамп вечером 8 мая потребовал, чтобы Россия и Украина прекратили огонь на 30 дней — иначе США и их союзники «введут дополнительные санкции».

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией «в любом формате». На этом фоне МИД Китая сообщил 9 мая, что президент РФ Владимир Путин сказал лидеру КНР Си Цзиньпину, что Россия готова начать мирные переговоры без предварительных условий (ранее Трамп говорил, что попросит Китай помочь прекратить войну).

Новый виток случился 10 мая, когда в Киев приехали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Вместе с Владимиром Зеленским они созвонились с Дональдом Трампом. После 15-минутного телефонного разговора власти Украины сообщили, что Киев и «все союзники» готовы к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная с 12 мая. В Кремле в ответ заявили, что Россия «должна подумать» об этом предложении. «Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российскую позицию в ночь на 11 мая представил Владимир Путин, выступивший с видеообращением (его показали во втором часу ночи по московскому и киевскому времени).

«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны», — заявил Путин. При этом предложение Украины о 30-дневном перемирии президент РФ не прокомментировал.

Что сказал Путин

«Отпускаю вас всех с богом. До свидания!» Ночная речь Путина. Он предложил начать с Украиной переговоры «без предварительных условий»

Что сказал Путин

«Отпускаю вас всех с богом. До свидания!» Ночная речь Путина. Он предложил начать с Украиной переговоры «без предварительных условий»

Президент Украины Владимир Зеленский, не упоминая имени Путина, сказал 11 мая: «Это хороший знак, что россияне наконец задумались об окончании войны… Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в то же время заявил, что сперва Россия должна согласиться на прекращение огня на 30 дней, а потом можно будет обсуждать «все остальное». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что власти России настаивают на том, что сперва в Стамбуле должны начаться «переговоры о первопричинах», а затем «и о перемирии можно будет поговорить». Лидеры Франции, Германии и других стран Европы заявили, что ждут от России решения о безоговорочном прекращении огня. Турция заявила, что готова предоставить площадку для переговоров.

реакции на предложение Путина

«Не может быть переговоров, пока говорит оружие». Трамп, Макрон, Зеленский, Эрдоган и другие — о предложении Путина возобновить прямые переговоры с Украиной

реакции на предложение Путина

«Не может быть переговоров, пока говорит оружие». Трамп, Макрон, Зеленский, Эрдоган и другие — о предложении Путина возобновить прямые переговоры с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин не хочет соглашения о прекращении огня, а готовится провести переговоры «о возможном завершении этой кровавой бани». Трамп потребовал, чтобы Украина «немедленно» согласилась на предложение Путина. «По крайней мере, они смогут понять, возможна сделка или нет, и если нет, европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать согласованно! Я начинаю сомневаться, что Украина заключит сделку с Путиным, слишком занятым празднованием победы во Второй мировой войне», — заявил Трамп.

После заявления президента США Владимир Зеленский сообщил, что готов лично встретиться с Владимиром Путиным в Турции в четверг, 15 мая, а также ждет, что Россия прекратит огонь с понедельника, 12 мая. «У нас в Украине нет никакой проблемы вести переговоры — мы готовы к любым форматам», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном вечером 11 мая. Он отметил, что надеется на то, что «Путин в этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может». «Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция», — добавил Зеленский.

Украинский источник сообщил Axios, что Зеленский поедет на переговоры в Стамбул, даже если Путин откажется прекратить огонь с 12 мая. При этом глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью РБК не стал говорить, пойдет ли украинская сторона на переговоры без остановки боевых действий.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил 11 мая в беседе с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми, что главный приоритет Соединенных Штатов в отношении российско-украинской войны — это «завершение боевых действий и немедленное прекращение огня». Рубио посетит Турцию в день, предложенный Путиным для начала переговоров России и Украины — он будет находиться в турецкой Анталье с 14 по 16 мая, следует из сообщения Госдепа.

Несмотря на призывы прекратить огонь с 12 мая, Вооруженные силы России продолжили обстреливать территорию Украины. В ночь на 12 мая ВС РФ запустили по Украине более 100 дронов, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Российские военные возобновили удары после того, как в ночь на 11 мая истек срок трехдневного перемирия, объявленного Путиным в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Война глазами читателей «Медузы»

Рустам (США). Наверно, самым большим открытием для меня с начала войны стало то, насколько методы пропаганды всесильны. Раньше я смотрел на своих родителей (мне сейчас 38) и думал: ну да, люди этого поколения привыкли верить телевизору, вряд-ли можно их в чем-то разубедить. Телевизор им как член семьи, они проводят с ним больше времени, чем с нами. Но мы, следующее поколение, не такие — у нас есть интернет, разные источники информации, сейчас такое повторить невозможно. Но я ошибался.

Я был поражен, сколько моих друзей и знакомых искренне считают, что Буча — это театральная постановка, НАТО хочет окружить и доить Россию, Европа хочет всех россиян сделать геями и прочую ересь. Для меня стало настолько очевидным фактом, что все ресурсы надо бросать на то, чтобы вывозить семью из России, что те, кто это не делает, кажутся мне теперь такими же зомбированными. Отписался от всех знакомых, кто выкладывает фото с детских «патриотических» утренников. Потому что за каждый ракетой, пущенной по детской площадке в Сумах и по больнице «Охматдет», стоит не лично Путин, а конкретный человек, нажимающий кнопку, которого, как и меня когда-то, на 9 мая наряжали в хаки и заставляли махать флажком. И как этот круг разорвать в обозримом будущем, я не знаю.

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