Война Тысяча сто семьдесят третий день. Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной. Киев и его союзники требуют от РФ сначала согласиться на прекращение огня

Барельеф в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне. Киев, 8 мая 2025 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

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Мир

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить «прерванные в 2022 году» прямые переговоры — с 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. По словам Путина, диалог нужен для того, «чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу». «Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня, причем о реальном перемирии», — сказал он.

Путин: переговоры с Украиной с 15 мая Meduza

Заявление Путин сделал спустя несколько часов после того, как власти Украины предложили «полное и безусловное прекращение огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней», начиная с понедельника, 12 мая. Такую инициативу они согласовали в ходе визита в Киев 10 мая Эммануэля Макрона, Дональда Туска, Кира Стармера и Фридриха Мерца.

Путин в своей речи напрямую предложение о прекращении огня на 30 дней не упомянул. Президент Украины Владимир Зеленский после выступления Путина заявил, что Россия должна согласиться на перемирие — и лишь после этого «Украина готова встречаться». Предложение о переговорах Зеленский комментировать напрямую также не стал. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, в свою очередь, сообщил, что «сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное».

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором заявил о «потенциально великом дне» для России и Украины, а также сообщил, что «впереди важная неделя». О чем говорил Трамп — о 30-дневном перемирии или о предложении Путина провести прямые переговоры, — непонятно. Спецпосланник американского президента по России и Украине Кит Келлог в соцсети X поддержал предложение Украины и стран Европы о предварительном прекращении огня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в телефонном разговоре с Путиным (президент РФ анонсировал эту беседу в своей речи), что его страна готова принять переговоры. При этом, сообщили турецкие СМИ, Эрдоган подчеркнул, что «всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимую среду для мирных переговоров».

Европейские союзники Украины выразились более конкретно, заявив, что России следует сначала согласиться на 30-дневное перемирие. Так, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что «не может быть переговоров, пока говорит оружие».

Первые реакции на предложение Путина о переговорах в Стамбуле

«Не может быть переговоров, пока говорит оружие». Трамп, Макрон, Зеленский, Эрдоган и другие — о предложении Путина возобновить прямые переговоры с Украиной Материал обновляется

Первые реакции на предложение Путина о переговорах в Стамбуле

«Не может быть переговоров, пока говорит оружие». Трамп, Макрон, Зеленский, Эрдоган и другие — о предложении Путина возобновить прямые переговоры с Украиной Материал обновляется

Украина

«Трехдневное перемирие» в честь Дня Победы, объявленное Владимиром Путиным, в ночь на 11 мая прекратило действовать. Путин говорил, что на время действия перемирия Россия остановит все боевые действия, но этого не произошло. Однако массированных ударов дронами, судя по данным командования Воздушных сил ВСУ, по территории Украины трое суток не было. В ночь на 11 мая атаки дронов возобновились. Украинские военные сообщили, что войска РФ атаковали Украину 108 ударными беспилотниками типа «Шахед» и дронами-имитаторами. 60 ударных беспилотников удалось сбить, 41 дрон-имитатор был «локационно потерян без негативных последствий».

Российские дроны, в числе прочего, атаковали Киев и Киевскую область, где пострадал один человек и были повреждены пять частных домов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице Украины ранним утром 11 мая работали силы ПВО.

За последние несколько месяцев российские войска неоднократно атаковали Киев дронами и ракетами. В результате этих ударов погибли, по данным на 11 мая, 13 человек. «Медуза» собрала фотографии из столицы Украины, показывающие как последствия российских ударов, так и продолжающуюся на фоне их повседневную жизнь.

Смотрите их здесь

Весной российские войска нанесли несколько ударов по Киеву, в результате которых погибли более 10 человек. Вот как живет столица Украины под атаками ВС РФ Фотографии

Смотрите их здесь

Весной российские войска нанесли несколько ударов по Киеву, в результате которых погибли более 10 человек. Вот как живет столица Украины под атаками ВС РФ Фотографии

Война глазами читателей «Медузы»

Александр (Эстония). […] После начала полномасштабной войны с Украиной, когда 9 мая получаю поздравительное сообщение от мамы или вижу посты некоторых родственников в соцсетях (с портретами дедов и историями их военно-ветеранского жизненного пути), не знаю, как реагировать.

С одной стороны, это правда, что путинский авторитаризм и пропаганда сделали 9 Мая в России тем, что называется «победобесием» — доходящим до полного абсурда агрессивно-реваншистским действом […] и, что самое мерзкое, прокламацией тождества нынешней, захватнической по своей сути войны с той — оборонительной и вынужденной. Это полные противоположность и издевательство над главным и изначальным содержанием праздника Победы — он про фундаментальную ценность и хрупкость мира, про память о жертвах тех, кто культивировал ненависть, войну и идеи национального, расового превосходства одних над другими. Это очень похоже на фашизм.

С другой стороны, мне очень не нравится тренд последних лет (очень заметный в политике и общественном дискурсе стран Балтии), на полное обесценивание дня Победы, официальное объявление его преступной «пропагандой военной агрессии и оккупации», отрицание положительной роли Советского Союза и его народов в разгром тех сил, что принесли ужас, массовое уничтожение, смерть и огромные разрушения в большую часть Европы, Азии и даже часть Африки. Простите, но тот факт, что тоталитарный и, безусловно, преступный, несправедливый и безжалостный империалистический режим сталинского СССР принес страдания и оккупацию в страны Восточной Европы, никоим образом не отменяет того огромного вклада, который советское общество внесло в сопротивление нацизму и фашизму в Европе и в его разгром — с немыслимыми жертвами, в союзе и координации с крупнейшими демократиями мира.

Сталинский режим СССР, будучи тоталитарным, не был подотчетен обществу — и рядовой красноармеец не нес ответственности за решение диктатора и ЦК аннексировать и оккупировать страны Балтии. Более того, народы СССР стали одной из самых сильно пострадавших жертв нацистской военной агрессии и преступлений, они защищали свое право на жизнь, буквально свои семьи и дома. Совершали ли войска (как простые солдаты, так и руководство) антигитлеровской коалиции, включая СССР, военные преступления против мирного населения в ходе той войны? Да, и систематически. Должно ли это быть осмыслено и должны ли виновные в них понести ответственность? Да, должны. Но остановили ли они своими общими усилиями немыслимое до тех пор, несравнимое ни с чем зло, систематически, массово и жесточайшим образом уничтожавшее целые народы и социальные группы людей во имя безумнейших идей? Тоже да. […] Попытки искусственного упрощения, раскрашивания всего в черно-белое приносят только еще больше страданий и вреда. Для миллионов жителей Европы и десятков тысяч узников лагерей смерти солдат Красной армии был освободителем, а не оккупантом (во всяком случае не только оккупантом), и это сложно отрицать.

Новый смысл [Дня Победы] должен быть максимально приближен к общему для всей Европы и старому, изначальному: память и скорбь о десятках миллионов невинно убитых жертв, радость о восстановлении мира и благодарность тем, кто его приблизил, надежда на нормализацию жизни и восстановление, недопустимость развязывания войн — а не милитаризм военных парадов […].

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«Медуза»