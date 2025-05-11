Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия сначала должна согласиться на 30-дневное перемирие и лишь потом можно будет обсуждать о «все остальное».

«Сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное. Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну. Прекращение огня — это первый шаг к завершению войны и он подтвердит готовность России закончить убийства», — написал Ермак в своем телеграм-канале.

Пост был опубликован вскоре после того, как президент РФ Владимир Путин заявил, что предлагает Украине начать прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 11 мая написал в своем телеграм-канала, что ждет согласия России на «полное, длительное и надежное» прекращение огня с 12 мая». После этого, сообщил Зеленский, «Украина готова встречаться».

«Это хороший знак, что русские наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня», — подчеркнул президент Украины.

При этом ни Ермак, ни Зеленский не упомянули напрямую в своих постах предложение Путина о прямых переговорах.

Президент Франции вместе с другими лидерами стран ЕС 10 мая встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. После встречи было объявлено, что Украина готова к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная с 12 мая. Трамп объявил, что поддерживает 30-дневное перемирие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил вечером 10 мая, что российские власти подумают над предложением о 30-дневном прекращении огня, подчеркнув при этом, что «пытаться давить» на Россию бесполезно.

В ночь на 11 мая на пресс-конференции президент РФ заявил, что предлагает Украине в следующий четверг, 15 мая, «возобновить» прямые переговоры в Стамбуле. Предложение о 30-дневном перемирии Путин в своем заявлении не упомянул.

Что сказал Путин

«Отпускаю вас всех с богом. До свидания!» Ночная речь Путина. Он предложил начать с Украиной переговоры «без предварительных условий»

Что сказал Путин

«Отпускаю вас всех с богом. До свидания!» Ночная речь Путина. Он предложил начать с Украиной переговоры «без предварительных условий»