Зеленский и приехавшие в Киев европейские лидеры созвонились с Трампом. Украина заявила о готовности к 30-дневному прекращению огня с понедельника

Украина и «все союзники» готовы к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника. Об этом сообщил в соцсети X министр иностранных дел Андрей Сибига.

Он рассказал, что Владимир Зеленский вместе с приехавшими 10 мая в Киев Эммануэлем Макроном, Киром Стармером, Дональдом Тусков и Фридрихом Мерцем провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Сибига назвал этот разговор «плодотворным».

«Если Россия согласится [на 30-дневное прекращение огня] и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь мирным переговорам», — заявил Сибига.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ABC News, которое было опубликовано 10 мая, заявил, что Владимиру Путину необходимо увидеть «определенную динамику» на поле боя перед тем, как соглашения на длительное прекращения огня. Он также напомнил, что Россия требует прекратить поставки оружия Украине. «В противном случае, это будет выгодно Украине. Украина продолжит свою тотальную мобилизацию, выводя новые войска на линию фронта. Украина воспользуется этим периодом для подготовки новых военнослужащих и даст отдых уже имеющимся. Так почему мы должны предоставлять Украине такое преимущество?», — сказал Песков.

С полуночи 8 мая действует одностороннее перемирие, которое объявил президент РФ Владимир Путин. Как заявляли в Кремле, российские военные прекратят огонь до полуночи 11 мая. Москва призывала Украину присоединиться к такому решению и обещала «последствия» в случае отказа сделать это. Официально Украина о поддержке краткосрочного перемирия не объявляла.