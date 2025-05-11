Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти России настаивают на том, что сначала должны начаться переговоры в Стамбуле, а затем можно будет обсуждать перемирие.

В администрации президента Украины, по словам Захаровой, «плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни и сотни комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку».

Путин, цитирует Захарову ТАСС, выразился предельно четко и ясно: «сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное». «Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

При этом ни Ермак, ни Зеленский не упомянули напрямую в своих постах предложение Путина о прямых переговорах.

В ночь на 11 мая на пресс-конференции президент РФ заявил, что предлагает Украине в следующий четверг, 15 мая, «возобновить» прямые переговоры в Стамбуле. Предложение о 30-дневном перемирии, на котором настаивает Украина и ее союзники, Путин в своем заявлении не упомянул.