Макрон назвал предложение Путина о прямых переговорах с Украиной «первым, но недостаточным шагом». Трамп анонсировал «важную неделю»

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложение Владимира Путина о прямых переговорах между РФ и Украиной «первым, но недостаточным шагом», сообщает AFP.

Макрон также заявил, что Путин «ищет выход, но он все еще хочет выиграть время» и подчеркнул, что «безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры».

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором, в частности, заявил о «потенциально великом дне» для России и Украины. «Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная „кровавая бойня“, надеюсь, закончится. Это будет совершенно новый и намного лучший мир», — написал Трамп, добавив, что «впереди важная неделя».

О чем говорил Трамп — о 30-дневном перемирии или о предложении Путина провести прямые переговоры — непонятно.

Президент Франции вместе с другими лидерами стран ЕС 10 мая встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. После встречи было объявлено, что Украина готова к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная с 12 мая. Трамп объявил, что поддерживает 30-дневное перемирие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил вечером 10 мая, что российские власти подумают над предложением о 30-дневном прекращении огня, подчеркнув при этом, что «пытаться давить» на Россию, угрожая ужесточением санкций, бесполезно. В ночь на 11 мая Путин на пресс-конференции заявил, что предлагает Украине в следующий четверг, 15 мая, «возобновить» прямые переговоры в Стамбуле. О 30-дневном перемирии Путин не говорил.

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