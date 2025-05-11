«Открыто окно возможностей». Эрдоган заявил, что Турция готова принять переговоры РФ и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. О планах созвониться с Эрдоганом Путин говорил в ночном выступлении, в котором он предложил возобновить переговоры РФ и Украины в Стамбуле.

По версии турецкой стороны, Эрдоган заявил Путину, что его страна готова вновь предоставить площадку для российско-украинских переговоров. Эрдоган, сообщает TRT Haber, заявил, что «открыто окно возможностей с точки зрения достижения мира». При этом, отмечает турецкое издание, Эрдоган сказал, что «всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимую среду для мирных переговоров».

МИД РФ, сообщая о разговоре Путина и Эрдогана, объявил, что президент Турции «всецело поддержал» инициативу российского президента о проведении прямых переговоров в Стамбуле в четверг, 15 мая. Слова Эрдогана о «всеобъемлющем прекращении огня» в заявлении российского внешнеполитического ведомства не упоминаются.

Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил в Кремле с речью, в которой предложил Украине возобновить прямые переговоры, «прерванные в 2022 году», с 15 мая в Стамбуле без предварительных условий.

Предложение о переговорах Путин сделал вскоре после того, как власти Украины объявили, что готовы к 30-дневному «полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней», начиная уже с понедельника, 12 мая. О таком решении было объявлено после визита в Киев Эммануэля Макрона, Дональда Туска, Кира Стармера и Фридриха Мерца.

В Киеве после выступления Путина заявили, что Россия должна согласиться на 30-дневное перемирие и лишь после этого, подчеркнул украинский президент Владимир Зеленский, «Украина готова встречаться». Схожие заявления сделали и европейские союзники Украины.

Реакции на предложение Путина о переговорах в Стамбуле

«Не может быть переговоров, пока говорит оружие». Трамп, Макрон, Зеленский, Эрдоган и другие — о предложении Путина возобновить прямые переговоры с Украиной Материал обновляется

Реакции на предложение Путина о переговорах в Стамбуле

«Не может быть переговоров, пока говорит оружие». Трамп, Макрон, Зеленский, Эрдоган и другие — о предложении Путина возобновить прямые переговоры с Украиной Материал обновляется