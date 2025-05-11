Объявленное Путиным «трехдневное перемирие» закончилось. Войска РФ запустили по Украине более 100 дронов
В ночь на 11 мая истек срок объявленного президентом РФ Владимиром Путиным трехдневного перемирия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В заявлении Путина о трехдневном перемирии, сделанном 28 апреля, говорилось, что «на этот период останавливаются все боевые действия». По данным украинской стороны, перемирие не соблюдалось, однако массированные удары беспилотниками войска РФ в этот период, судя по данным командования Воздушных сил ВСУ, не совершали.
Утром 11 мая командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что войска РФ после 02:00 атаковали Украину 108 ударными беспилотниками типа «Шахед» и дронами-имитаторами. 60 ударных беспилотников удалось сбить, 41 дрон-имитатор был «локационно потерян без негативных последствий», сообщили украинские военные.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, от ударов БПЛА пострадала Сумская область.