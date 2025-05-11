Объявленное Путиным «трехдневное перемирие» закончилось. Войска РФ запустили по Украине более 100 дронов

В ночь на 11 мая истек срок объявленного президентом РФ Владимиром Путиным трехдневного перемирия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В заявлении Путина о трехдневном перемирии, сделанном 28 апреля, говорилось, что «на этот период останавливаются все боевые действия». По данным украинской стороны, перемирие не соблюдалось, однако массированные удары беспилотниками войска РФ в этот период, судя по данным командования Воздушных сил ВСУ, не совершали.

Утром 11 мая командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что войска РФ после 02:00 атаковали Украину 108 ударными беспилотниками типа «Шахед» и дронами-имитаторами. 60 ударных беспилотников удалось сбить, 41 дрон-имитатор был «локационно потерян без негативных последствий», сообщили украинские военные.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, от ударов БПЛА пострадала Сумская область.

Хроника войны. 10 мая 2025 года

Война Тысяча сто семьдесят второй день. Лидеры Франции, Великобритании, Германии и Польши приехали в Киев. Они призывают Россию к 30-дневному прекращению огня с 12 мая и обещают «усилить давление» в случае отказа

Хроника войны. 10 мая 2025 года

Война Тысяча сто семьдесят второй день. Лидеры Франции, Великобритании, Германии и Польши приехали в Киев. Они призывают Россию к 30-дневному прекращению огня с 12 мая и обещают «усилить давление» в случае отказа